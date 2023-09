Amici 23, Michele Bravi torna in giuria? La risposta del cantante

Michele Bravi ha risposto in merito a un suo possibile ritorno ad Amici, lo show in cui è stato giudice nello scorso Serale

Nelle ultime ore Michele Bravi è stato tra i moltissimi artisti, influencer e vip che hanno sfilato sul red carpet del Festival Venezia e per la prima volta ha confessato che sarebbe disposto a tornare ad Amici, il famoso programma di Maria De Filippi che lo ha avuto nel ruolo di giudice del Serale della stagione 2022/2023. Intercettato da Tag24 a Venezia, il cantante ha svelato a tal proposito:

“È stato un anno molto vario, molto bello, sono stato molto fortunato ed è giusto ringraziare sempre. Tornerei assolutamente ad Amici, il contatto con i giovani aiuta la creatività ed è fonte d’ispirazione”.

Sulla vicenda emergeranno altri sviluppi? Nel 2020 il musicista aveva partecipato in qualità di concorrente anche ad Amici Speciali, e in tanti tra i suoi fan sarebbero tutt’ora entusiasti di vederlo di nuovo all’interno del famoso programma condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo e che, pur non essendo stato per lui il format di debutto (è stato infatti vincitore della settima edizione di X Factor), è senza dubbio servito a regalargli la notorietà difronte al pubblico televisivo.

A Tag24 il cantante ha voluto dire la sua anche rispetto a una delle concorrenti dell’ultima edizione dello show, ossia Angelina Mango (figlia del compianto artista Mango e oggi cantautrice in vetta alle classifiche). “Sono contento del successo di Angelina che ha una voce e una penna incredibile”, ha affermato sulla giovane artista.

Amici: i professori riconfermati e i giurati

La nuova edizione di Amici prenderà il via dal 24 settembre e al momento tra gli insegnanti riconfermati vi sono i conduttori radiofonici Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, la conduttrice e ballerina Lorella Cuccarini (che, pur di tornare al programma, avrebbe declinato l’offerta per partecipare allo show Rai affidato in seguito a Caterina Balivo), la coreografa Alessandra Celentano, i ballerini Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Non è ancora chiaro quali saranno i giurati della nuova edizione del programma e i telespettatori non vedono l’ora di conoscere ulteriori dettagli in merito alla vicenda.

Michele Bravi sarà tra questi? In tanti si chiedono se lo staff di Maria De Filippi avrà colto le sue parole al Festival di Venezia e se davvero gli verrà proposto di prendere di nuovo il ruolo di giurato all’interno del format tv.