Amici, Lorella Cuccarini via? La prof risponde e toglie ogni dubbio

In questo periodo di grandi cambiamenti per Mediaset sono stati tanti i personaggi noti che si sono trovati esclusi dalla programmazione televisiva della prossima stagione. Ragion per cui molti telespettatori e appassionati di Amici, si sono chiesti se questo restilyng avrebbe interessato anche il noto programma di ballo e canto di Maria De Filippi. Dopo i rumors e le notizie circa l‘addio di Raimondo Todaro e di Arisa, le certezze dei fans del programma hanno iniziato a vacillare ma oggi è finalmente arrivata quella che ha l’aspetto di essere una bella notizia e riguarda Lorella Cuccarini.

La story della conferma

Poche ore fa la professoressa di canto del noto programma di Canale 5 ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram nella quale pare aver confermato la sua partecipazione alla prossima stagione di Amici. Rispondendo a una domanda di un/una sua/o follower, che le ha chiesto se ci sarà l’anno prossimo ad Amici, la Cuccarini ha detto sorridendo: “Secondo voi?”. Suggelando il tutto con un bacio rivolto a tutti i suoi seguaci e ai fan del programma.

Sembra proprio che con queste parole la ballerina abbia voluto rassicurare i telespettatori circa la sua partecipazione alla prossima stagione del talent di Mediaset. Pare quindi confermato il fatto che ben presto rivedremo la Cuccarini alle prese con nuovi allievi e aspiranti cantanti che calcheranno l’ormai rodato palco di Amici, sotto la guida esperta di Maria De Filippi e di tutti i tutor.

La proposta di Viale Mazzini

Già un mese fa Dagospia aveva divulgato la notizia circa la proposta che la Rai avrebbe fatto a Lorella Cuccarini per convincerla a ritornare sull’emittente di stato. Lei però aveva rifiutato preferendo rimanere a Mediaset. Nessun ritorno al passato quindi per la ballerina, che preferisce guardare al futuro roseo che l’attende sulla Rete del Biscione. Stando a quanto riportato da Dagospia, la Rai avrebbe proposto alla Cuccarini di prendere il posto di Serena Bortone che ha lasciato la conduzione di Oggi è un altro giorno, in onda nel pomeriggio su Rai 1. In aggiunta pare che le siano state proposte anche alcune prime serate ma nulla ha avuto la meglio sulla volontà della Cuccarini di rimenare fedele a Mediaset.

Una decisione quella della Cuccarini che pare ovvia dopo il burrascoso addio alla Rete ammiraglia. Come in molti ricorderanno nella stagione televisiva 2019/2020 la ballerina affiancava Alberto Matano alla conduzione de La vita in diretta. Un ruolo per il quale non era arrivata la conferma per la stagione successiva e che aveva fatto sollevare un polverone a causa di alcune critiche mosse dalla stessa Cuccarini nei confronti del collega Matano, accusato di maschilismo e prevaricazione. Ed ecco che nel momento del bisogno, a tendere una mano alla conduttrice è stata proprio Maria De Filippi che l’ha chiamata a entrare a far parte del cast di Amici.