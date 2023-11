Amici 23, Matthew torna in Casetta: Pettinelli lo salva di nuovo

Matthew torna in Casetta ad Amici 23, dopo il lutto. Da qualche giorno non si sapeva nulla del cantante, che non ha preso parte neppure alla puntata di domenica. È uscito fuori che, nei giorni scorsi, è morta la nonna di Matthew. E pare sia questo quindi il motivo per cui si è assentato ultimamente. Pertanto, è rimasta in bilico la sua situazione. In particolare, il pubblico si stava chiedendo se avrebbe fatto oppure no la sua sfida domenica.

Ebbene Matthew non sfiderà nessuno. Questa è la decisione presa da Anna Pettinelli, come è possibile scoprire con il Daytime del 29 novembre 2023. Lei è la sua nuova insegnante, da quando Mattia ha espresso il suo pensiero negativo su come stava proseguendo il suo percorso nel gruppo di Rudy Zerbi. Il ragazzo ha ammesso di non sentirsi apprezzato dallo storico professore e che ne avrebbe parlato con la produzione.

Rudy l’ha anticipato e ha deciso di ritirargli la maglia, eliminandolo così dal suo gruppo, consapevole che senza fiducia reciproca non si può andare da nessuna parte. La decisione ha fatto felice Matthew, che ha cercato accoglienza da Pettinelli, la quale ha accettato felice. Dopo di che, Zerbi ha deciso di mettere alla prova tutti i cantanti della Scuola, facendo in modo che si dessero dei voti a vicenda.

In tale classifica, Matthew è arrivato penultimo insieme a Holy Francisco, mentre Stella si è posizionata ultima. La produzione ha accettato la richiesta di Rudy e Alessandra Celentano, facendo finire in sfida gli ultimi in classifica, ma solo su consenso dei propri insegnanti. Pettinelli ad Amici 23 ha deciso di mandare in sfida solo Stella, la quale è stata eliminata.

Ha preferito, infatti, non fare lo stesso con Holy Francisco. Oggi si scopre che, dopo la sua assenza, anche Matthew può tirare un sospiro di sollievo ed evitare la sfida. Pettinelli gli dice di buttare via quella felpa rossa, ma lui decide di portarsela in Casetta “per ricordo”.

Poco prima, il pubblico ha assistito a un nuovo confronto tra Celentano e i ballerini della Scuola, a cui dà dei voti per ogni categoria di danza. Chi ha i voti più bassi è, come si poteva immaginare, Nicholas, il quale dalla maestra non riceve neppure una sufficienza. Il ballerino di Raimondo Todaro appare demoralizzato e con gli occhi lucidi. Sfogandosi con i compagni, è l’unico a non aver apprezzato i giudizi della Celentano e a provare una grande tristezza.