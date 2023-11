Amici 23: Matthew reagisce, Holy mai visto così e Mew conquista

Il Daytime di Amici di Maria De Filippi del 13 novembre 2023 mostra le reazioni di Matthew ed Elia dopo le classifiche della puntata, ma anche un lato inedito di un altro allievo. Partendo dai primi due, sono arrivati ultimi in classifica e ora devono fare i conti con le conseguenze, chiaramente. Matthew inizialmente sembra aver preso male quanto accaduto. Infatti, lo stesso cantante ammette di essere rimasto molto male per quell’ultimo posto. Allo stesso tempo, però, dimostra di avere maturità dichiarando di accettare di essere in sfida per svegliarsi.

“Pazzesco! Che umiliazione, neanche col punto”, afferma Matthew, prima di lanciare una bottiglietta a terra. Neanche con il punto conquistato da Petit per la squadra di Rudy Zerbi, durante la gara giudicata da Giordana Angi, per cui sono anche nate delle polemiche, il cantante è riuscito a salire di posizione nella classifica. Questo vuol dire che Tommaso Paradiso ha dato all’allievo un voto davvero basso. I suoi amici in Casetta cercano di farlo riflettere su quanto accaduto.

Ma ecco che lo stesso Matthew ad Amici 23 dimostra di aver compreso che affrontare la sfida gli permetterà di riprendersi. Inizialmente era uno degli allievi che conquistava sempre le prime posizioni nelle classifiche. Nel tempo, è sceso, fino ad arrivare all’ultimo posto. Lo stesso Matthew nota questo, dando la colpa a se stesso e dicendosi dispiaciuto per Mew, con cui forma una coppia. Quest’ultima, come in puntata ha fatto notare anche Maria De Filippi, non ha preso bene la notizia della sfida che dovrà affrontare il fidanzato.

“Sono partito bene e poi nel fondo del baratro. Non è per la sfida, io la faccio. Mi dispiace per Valentina (Mew). Era un cercare di rimanere a galla ogni settimana e qua non funziona così. Mi servirà per darmi una svegliata. Sono più in paranoia per lei che per me, perché poi mi dispiace”

Lo stesso Matthew, dunque, si è reso conto del fatto che ha perso un po’ la concentrazione. Ora dovrà cercare di recuperare quanto fatto all’inizio del percorso nella Scuola con questa sfida. Intanto, Mew si fa consolare da alcuni suoi compagni d’avventura, mentre piange all’idea di vedere Matthew uscire con la sfida.

“Non è la fine del mondo, comunque vada per me è già una vittoria averti conosciuta”, le fa notare poco dopo il cantante, abbracciandola. Come si può notare, Matthew appare abbastanza tranquillo. Anzi, è molto più agitata Mew.

Nel frattempo, anche Elia deve affrontare i suoi drammi. Il ballerino è giù di morale e a dargli conforto ci pensa Gaia, che gli dà importanti consigli per affrontare al meglio questo percorso.

Subito dopo, arriva per Simone ad Amici 23 di avere un confronto con Emanuel Lo. L’insegnante lo fa esibire, in quanto ha la maglia ancora sospesa. Ebbene Emanuel Lo decide di lasciarlo ancora in bilico e non gli riconsegna la sua maglia: “Ho deciso di non dartela, ma neanche di mandarti via. Ci prenderemo del tempo, io per riflettere e tu per lavorare”. Simone decide così di impegnarsi al massimo per far cambiare idea al suo professore, che ha ancora troppi dubbi.

Amici 23: Holy Francisco in lacrime, Mew conquista tutti

Il Daytime di oggi va avanti con Holy Francisco, il quale si lascia andare e svela una parte inedita di se stesso. Il giovane cantante racconta di essere riuscito in passato a uscire da un periodo buio attraverso la musica. Non vuole, però, passare come il giullare di corte, sebbene lui stesso si sia creato questo personaggio per non mostrare le sue fragilità.

Mew e Matthew, però, gli fanno presente che dovrebbe lasciarsi andare, anche perché in Casetta nessuno lo giudicherà mai negativamente per questo. A colpire il pubblico è la cantante, che con maturità e comprensione cerca di aiutare l’amico ad affrontare i suoi problemi.

Di fronte alle parole di Mew, che gli assicura che tutti hanno delle fragilità, Holy non trattiene le lacrime e inizia a piangere. Un’immagine inedita del cantante, che diverte molto i telespettatori e che oggi colpisce con un lato inedito.