Amici 23, Petit premiato ma si tratta di plagio: che svarione

La puntata di Amici di domenica 12 novembre si è aperta con una gara di scrittura tra tre allievi: Petit, Mida e Holy Francisco. I ragazzi hanno dovuto riadattare dei brani conosciuti scrivendo delle barre dedicate al tema della donna. A giudicare i cantanti, è tornata nel talent show una vecchia conoscenza, ovvero Giordana Angi. Holy Francisco ha scelto di cantare Bellissimissima di Alfa, Mida si è esibito con Piccola stella senza cielo di Ligabue, mentre Petit ha portato sul palco Parlami di Fasma. Quest’ultimo ha riscritto la canzone originale dedicando delle strofe alla mamma Veronique, mentre Mida ha scritto delle barre per una ragazza che soffre di disturbi alimentari.

Le tre performance sono piaciute molto a Giordana Angi, che ha trovato molto difficile fare una scelta. “Holy molto bravo era tosta, Mida hai fatto un operazione complicata, complimenti a tutti sono in difficoltà”, ha detto inizialmente. Alla fine, però, ad avere la meglio è stato Petit. La cantante italo – francese è rimasta particolarmente colpita da una frase dell’allievo e per questo ha voluto premiarlo. “C’è una frase, solo una frase, però che mi ha colpito particolarmente: “Il mondo solo io non posso cambiarlo io non posso ma noi si”, ha detto. Inizialmente, il web è stato d’accordo con il giudizio di Giordana e ha apprezzato molto l’esibizione di Petit.

Tuttavia, poco dopo, gli utenti più attenti hanno notato un dettaglio molto importante. In realtà, proprio la frase per la quale Petit è stato premiato non è sua, bensì dell’autore del pezzo originale, ovvero Fasma. Difatti, nella canzone riadattata dall’allievo, ‘Parlami‘, si trova proprio la barra menzionata da Giordana Angi. A quanto pare, la cantante si è confusa e, nonostante ciò, Petit ha fatto finta di nulla e ha incassato la vittoria tranquillamente.

Insomma, una gaffe non indifferente che sta già facendo il giro del web. In tanti si stanno chiedendo se l’errore di Giordana sia stato fatto in maniera ingenua o se, in qualche modo, la vittoria di Petit fosse stata già organizzata. E, soprattutto, come mai l’allievo non ha corretto la giudice sapendo di non essere l’autore di quella frase? Chissà…