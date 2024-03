Amici 23: Marisol e Giovanni, ecco chi è stato eliminato (SPOILER)

Tutto pronto per la seconda attesissima puntata della fase serale di Amici di Maria De Filippi 2024. Come al solito giovedì si è svolta la registrazione di quel che si vedrà sabato in prime time su Canale Cinque. Secondo le anticipazioni c’è stato un eliminato, Nicholas Borgogni, mentre al ballottaggio finale sono finiti Marisol Castellanos e Giovanni Tesse. Non è però emerso chi ha perso nel corso di quest’ultima sfida. Ci ha pensato l’esperto di gossip Amedeo Venza a rivelare il secondo eliminato della puntata.

Secondo quanto appreso da Venza, ad aver avuto la meglio tra Marisol e Giovanni, è stata la prima. Dunque il secondo allievo costretto a lasciare definitivamente il programma è Giovanni Tesse. La comunicazione dell’esito della sfida inerente al ballottaggio finale, come di consueto, sarebbe stata rivelata al ragazzo in casetta, al termine della registrazione. Dunque Amici prosegue spedito nel suo viaggio e continua, come da regolamento, a mietere ‘vittime’. Fuori dai giochi Nicholas e Giovanni. Nella prima puntata del Serale ad aver dovuto fare le valigie sono invece stati Ayle e Kumo.

L’eliminazione di Nicholas Borgogni è giunta al termine della prima sfida che ha visto gareggiare il team capitanato da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro (ballerini: Gaia, Giovanni; cantanti: Lil Jolie, Martina) e la squadra guidata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo (ballerini: Lucia, Nicholas, Sofia; cantanti: Mida, Sarah). A finire nella ‘roulette russa’ del ballottaggio sono stati Sarah, Lucia e Nicholas. Quest’ultimo ha chiuso all’ultimo posto ed inevitabilmente ha visto calare la mannaia sul suo percorso nel talent show.

Amici, il ritorno di Mattia Zenzola

Durante la seconda puntata del serale di Amici, in studio è stato accolto il ballerino Mattia Zenzola, vale a dire colui che ha trionfato nella scorsa edizione del programma, riuscendo a battere Angelina Mango, poi consacratasi al Festival di Sanremo 2024 in cui ha raggiunto il gradino più alto del podio. Zenzola è tornato all’ovile per mostrare una coreografia all’allievo Giovanni. Tra gli ospiti anche il cantante Ermal Meta che ha presentato il singolo L’unico pericolo, uscito lo scorso 8 marzo.