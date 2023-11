Amici 23, Kumo demolisce Nicholas: scoppia lo scontro

Nuovo daytime di Amici, nuovi scontri tra gli allievi. Ad un mese dall’ingresso nella scuola, la convivenza tra i ragazzi inizia ad essere sempre più difficile e le discussioni sembrano essere all’ordine del giorno. Dopo la faida tra Lil Jolie e il resto dei suoi compagni, oggi è stato il turno dei ballerini Nicholas e Kumo. Il tutto è partito da un comunicato di Emanuel Lo, che ha deciso di assegnare all’allievo di Raimondo Todaro un compito di hip hop. Dopo aver sentito le parole del professore, Kumo ha consigliato al compagno di non accettare la coreografia così da non danneggiare ulteriormente la sua immagine.

Difatti, sin dall’inizio del programma, Nicholas è stato spesso messo alla prova, ricevendo diversi compiti da parte di Alessandra Celentano. Questo perché il ballerino, studiando danza da relativamente poco tempo, ha molta meno tecnica rispetto agli altri ballerini. “Eh ma se io ti do tutti i compiti di classico a te, agli occhi di Emanuel ti faccio passare una m**rda anche a te”, ha dunque replicato Nicholas a Kumo. Dopodiché, il ballerino è andato in sala prove a consultarsi con Todaro, il suo coach. E, proprio in assenza del ballerino, Kumo si è lasciato andare a dei giudizi abbastanza pungenti sul compagno. Ecco le sue parole:

Non ha il fisico adatto per l’hip-hop. So che fuori se si mette a studiare può diventare una bestia ma il problema suo è che enorme e deve avere maggiore consapevolezza nel ballare. Nicholas, all’età di 22 anni, ha purtroppo poca consapevolezza del suo corpo. Ma questo lo sa pure lui. Posso essere cattivo? Perché lo sarò! Ma al di fuori di qua, per me, l’unica cosa che può fare è l’ultima cosa che ha fatto con Elena. Io non ho mai detto che lo stimo artisticamente, può avere margini di miglioramento, ma qua dentro è difficile. Secondo me è meglio che lo mandano in sfida. Qua dentro ognuno di noi ha un punto forte. Lui il punto forte non ce l’ha.

Mentre Nicholas si confronta con il maestro Todaro, in casetta Kumo parla di lui Amici23 pic.twitter.com/SCx7HOGOv0 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 3, 2023

Successivamente, la produzione ha deciso di mostrare a Nicholas quanto detto da Kumo e la sua reazione è stata ovviamente molto accesa. L’allievo di Todaro ha rimproverato al coinquilino di non aver avuto il coraggio di parlargli in faccia e di sottovalutare la fatica che c’è che dietro ai criticati passi a due con Elena D’Amario. “Quello è stato uno sfogo, ho detto quelle cose in maniera str**za. Ma le penso. Hai accettato quel compito ma secondo me non eri pronto”, ha ribattuto Kumo.

“Ma perché ti sei arrabbiato perché ho accettato il compito? Che te ne frega! Questo è il mio percorso, non il tuo”, ha esclamato Nicholas, ancora infastidito dalle parole del ballerino. A quel punto, Kumo si è reso conto del suo errore e ha ammesso: “Sono stato proprio un cogl**one, ha ragione pienamente. Non ho avuto il coraggio di dirglielo”.