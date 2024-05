Amici 23, i finalisti si svelano. Holden: “Se non dovessi vincere…”

Alla fine al Serale di Amici 23 sono finiti in finale tutti i sei semifinalisti: Holden, Petit, Dustin, Marisol, Mida e Sarah. Gli ultimi due, entrambi allievi di Lorella Cuccarini, hanno festeggiato per la sorpresa che i giudici, la produzione e Maria De Filippi hanno riservato a loro. Era stato deciso di mandare in finale 5 finalisti, ma la giuria ha chiesto di non eliminare nessuno tra Mida e Sarah. E la produzione ha accettato. Prima di rientrare in Casetta, i due cantanti si sono accordati per fare uno scherzo agli altri compagni.

Mida è rientrato facendo credere agli altri allievi che Sarah è stata eliminata. Improvvisamente, dopo aver letto il comunicato, ecco che il cantante di Rossofuoco ha chiesto alla sua collega di raggiungerlo in Casetta. Tutti insieme i sei finalisti hanno festeggiato felici di aver conquistato la finale, dopo la semifinale tanto impegnativa. Ed è arrivato il momento di rivivere alcune scene legate al percorso dei sei allievi che si contendono la vittoria finale.

Nel corso del Daytime di oggi 13 maggio, ognuno di loro deve indicare il momento più bello e anche quello più brutto, ripercorrendo i loro percorsi ad Amici 23. Si inizia da Holden:

“Il momento più bello e più brutto, il Guanto con Francesca Tocca, è stato difficile. Il momento più brutto è stato lo sbrocco con Rudy perché mi dispiace, è stato pesante, momento in cui ero suscettibile. Sono contento di aver chiarito con lui. Per me è stato un percorso difficile, ma direi che posso fermarmi qui”

Tocca poi a Marisol rivivere alcuni dei momenti più importanti del suo percorso nel talent show di Maria De Filippi:

“I momenti che mi sono rimasti impressi sono quelli della consegna delle maglie del Serale, era emozionante. Il periodo legato al problema al ginocchio è il ricordo più brutto”

Nel ripercorrere i momenti significativi dei 6 finalisti, il pubblico ha modo di rivedere sul piccolo schermo tanti degli ex allievi di questa edizione, anche quelli che sono usciti da parecchio tempo. Infatti, ogni volta che raccontano i loro momenti è possibile riviverli con delle clip. Arriva il turno di Petit:

“Il ricordo più brutto è la fase iniziale perché stavo indietro rispetto ad altri. Sapevo che potevo dare quel qualcosa, ma non riuscivo. Ricordo le prime classifiche, sempre settimo e ottavo. Il momento più bello è stato quando ho cantato in napoletano la prima volta con Che fai”

Arriva il momento di Dustin:

“Il momento più brutto è stato all’inizio, quando non capivo l’italiano. Il momento più bello è stato quando Alessandra Celentano mi ha rivolto delle belle parole”

Si va avanti con Mida:

“Il momento più brutto l’ho vissuto con la prima classifica, dove sono arrivato ultimo. Ho iniziato a pensare che quello non era il mio posto. Tra i momenti più belli e divertenti metto quello in cui ho fatto il dissing ad Anna Pettinelli”

Infine, ci pensa Sarah a rivelare quali sono stati i momenti più belli e quelli piu brutti nella Scuola:

“Uno dei momenti più brutti è stato l’inizio del percorso. I primi tre mesi non li ho vissuti per niente bene, non è che andassi tanto bene. Il momento bello è legato a quello brutto, ovvero al momento in cui Lorella Cuccarini le ha consigliato di darsi una mossa perché sennò non l’avrebbe portata al Serale”

Marisol rimpiange di essersi aperta un po’ tardi. Per Holden tutto può essere fatto meglio e, in realtà, oggi è felice. Petit non cambierebbe nulla, sa di aver sbagliato e anche di aver capito cosa vuole fare. Viene poi chiesto agli allievi che cosa hanno imparato da questa esperienza e ognuno di loro ha preso un insegnamento davvero importante. “Io da questa esperienza ho imparato che posso fare questo nella vita”, afferma decisa Marisol, ricevendo l’applauso dei suoi compagni.

Subito dopo, Holden si dice convinto del fatto che Marisol potrebbe vincere. “Pure Dustin e Petit, chissà magari anche Holden”, dichiara poi il cantante di Nuvole, ridendo. “Si gareggia per vincere, ma se non dovessi vincere comunque è andata bene”, afferma Holden parlando con Mida.