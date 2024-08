Amici 23, Gaia e Mida di nuovo insieme: i fan si oppongono, perché

Gaia e Mida beccati di nuovo insieme. Poco fa, Deianira Marzano ha riportato la segnalazione di un utente che avrebbe avvistato la ballerina e il cantante insieme mentre passeggiavano a Castellammare. La notizia ha lasciato molti di stucco, dato che fino a poche settimane fa si pensava che Mida stesse frequentando una nuova ragazza, ovvero la Tiktoker Alice Carollo. Ma, si procedi con ordine. I due ex allievi di Amici si sono conosciuti quasi un anno fa nella Scuola di Maria De Filippi, iniziando una relazione poco tempo dopo il loro ingresso.

Per diversi mesi, le cose tra di loro sembravano andare a gonfie vele, conquistando una marea di fan che tifavano per il loro amore. Con l’inizio del Serale, però, la storia ha avuto una battuta d’arresto. Mida aveva infatti deciso di concentrarsi sul suo percorso, prendendo un periodo di pausa dall’ex fidanzata. Da lì, sono seguite settimane di liti e scontri tra i due, culminati con l’eliminazione di Gaia alla quinta puntata. La situazione era quindi rimasta in sospeso e la ballerina dichiarò di voler aspettare l’uscita del cantante per definire meglio il loro rapporto.

Una volta finito Amici, Mida e Gaia si sono finalmente rincontrati. I due hanno deciso di non condividere nulla sui social e di non rilasciare dichiarazioni, ma sono stati beccati comunque più volte insieme. La ballerina ha accompagnato l’ex fidanzato negli instore per il suo album in giro per l’Italia, facendo pensare che fossero tornati insieme. Tuttavia, ad un certo punto, Mida e Gaia non sono più stati avvistati, iniziando a vivere apparentemente separate.

Dopo settimane di speculazioni e gossip, la voce di “Rossofuoco” è poi comparso in una diretta insieme alla nota tiktoker Alice Carollo, con la quale pare si stesse frequentando. Insomma, alla luce di tutto ciò, la storia tra Gaia e Mida sembrava essere giunta al capolinea definitivo. Ma, un colpo di scena improvviso ha ribaltato la situazione: come menzionato in precedenza, l’ex coppia è stata avvistata di nuovo insieme. L’utente che ha segnalato l’avvistamento a Deianira Marzano ha anche inviato una foto, che però risulta parecchio sgranata, rendendo difficile affermare con certezza che si tratti effettivamente di loro.

In ogni caso, le fan di Gaia non sembrano affatto contente di questo presunto ritorno di fiamma. Secondo molte di loro, Mida non si sarebbe comportato bene con la partenopea, dando il via a una serie di tira e molla continui. Inoltre, durante l’ultima separazione, il cantante avrebbe avuto un altro flirt, rendendo questa riconciliazione ancora più inaccettabile per le sostenitrici della ballerina. Ad ogni modo, è necessario sottolineare che si tratta solamente d’indiscrezioni da prendere con le pinze. Non resta che attendere la versione dei diretti interessati per scoprire la verità dietro questa storia.