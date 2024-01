Amici 23, flirt tra Giulia Stabile e un allievo? Scoppia il corna-gate

Giulia Stabile travolta dal gossip. In questi giorni, la ballerina è finita al centro delle cronache rosa a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex fidanzato, Sangiovanni. Dopo circa due anni e mezzo insieme, la storia tra i due ex allievi di Amici è giunta al termine qualche mese fa. Da lì, il cantante si è preso una lunga pausa, prima di decidere di tornare sulle scene salendo sul palco dell’Ariston con un brano proprio dedicato a Giulia. Ma, non è finita qui. Nelle ultime ore, la Stabile è finita al centro di un’altra polemica. Questa volta, però, il gossip non ha a che vedere con la sua passata relazione, bensì con un attuale allievo della scuola di Amici, dove la giovane italo-catalana lavora come professionista.

Di chi si tratta? Di Kumo, ballerino della squadra di Emanuel Lo. Giulia e Kumo hanno spesso danzato insieme nel corso delle puntate di Amici, dimostrando di avere una forte chimica sul palco. Difatti, i loro passi a due sono stati apprezzatissimi dal pubblico, diventando virali su diversi social. Insomma, nulla di strano fino ad ora: la Stabile è una ballerina professionista del talent show e ha semplicemente svolto il suo lavoro. Peccato che, alcuni gesti della (ex?) fidanzata di Kumo stanno facendo discutere parecchio.

Giulia Stabile e Kumo, è nata una nuova coppia?

Da alcuni anni, l’allievo di Amici è legato ad una ballerina di nome Alessia Erba, con la quale è apparso in numerosi scatti e video condivisi sui rispettivi social. Nonostante l’entrata di Kumo nel programma, le cose tra di loro sembravano andare a gonfie vele, Infatti, fino a un mese fa, il ballerino lasciava commenti affettuosi sotto le foto della ragazza. Tuttavia, improvvisamente, qualcosa pare essere cambiato. A quanto pare, proprio nelle ultime ore, Alessia ha prima cancellato tutti i post insieme a Kumo e, successivamente, lo ha direttamente bloccato su Instagram.

Cosa c’entra Giulia Stabile in tutto questo? Ebbene, subito dopo aver rimosso ogni traccia del suo fidanzato, Alessia ha tolto il segui anche alla professionista di Amici. Come se non bastasse, l’ex (?) ragazza di Kumo ha infine pubblicato una storia sul suo profilo, con scritto: “Fuori moda, fuori forma e ho le corna dure”. Dunque, una serie di mosse e indizi che porterebbero a pensare che Giulia possa avere giocato un ruolo nella presunta fine della relazione di Kumo.

non la ex di Kumo che mette sta storia dopo che hanno cancellato tutte le foto insieme e si sono unfollowati💀💀 pic.twitter.com/qVKiB3lz3h — Nat🌟 (@_NatNatiNatalia) January 16, 2024

In tutto ciò, è necessario ribadire che si tratta solamente di supposizioni dei fan, dato che i diretti interessati non hanno ancora parlato apertamente della questione. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se sta effettivamente nascendo una nuova storia d’amore tra Giulia Stabile e Kumo.