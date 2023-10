Amici 23: ex allievo smonta la Celentano, ex GF tuona su Pettinelli

Durante la puntata di Amici andata in onda domenica, 8 ottobre, tutti gli occhi sono stati puntati su Alessandra Celentano. La Maestra si è presentata in puntata con un nuovo stravagante look, indossando una parrucca color bianco cenere con la frangetta. Nel corso del pomeridiano, poi, l’ex ballerina è stata nuovamente protagonista di alcuni scontri, come quello con la giudice esterna Virna Toppi, poiché non d’accordo con il suo giudizio sul ballerino Nicholas. Inoltre, la Celentano ha criticato aspramente anche la performance del ballerino Elia.

“Mi è sembrato un mimo dramma, una rappresentazione di mimo accompagnata da musica. Da quel punto di vista era abbastanza carino. I mimi sono bravissimi”, ha detto, con tanto di difesa da parte di Maria per il ragazzo. Ma, la De Filippi non è stata l’unica a schierarsi dalla parte di Elia. Un noto ex allievo del programma, infatti, si è scagliato contro la Celentano, prendendo le difese del ballerino. Di chi si tratta? Di Samuele Barbetta, il ballerino che ha preso parte alla 20esima edizione di Amici, nella squadra di Veronica Peparini. Queste le sue parole pubblicate in una storia Instagram:

La danza è 50% sport e 50% arte. Cercare di codificare quella parte artistica non è un’operazione matematica. Dare del mimo a un danzatore con una profonda consapevolezza artistica è come usare la matematica per capire un quadro di Van Gogh.

A tal proposito, bisogna ricordare che, durante la sua esperienza ad Amici, Samuele era stato rinominato dal popolo del web proprio come “il mimo”. Alcuni seguaci del programma, infatti, non avevano apprezzato il suo stile di danza a pieno, dandogli quest’appellativo. Anche per questo, probabilmente, a Samuele non è piaciuta la comparazione fatta dalla Celentano e ci ha tenuto a dire la sua a riguardo.

Antonella Fiordelisi contro Anna Pettinelli

Guardando l’ultima puntata di Amici, Antonella Fiordelisi ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Durante la messa in onda del talent show, la prossima concorrente di Pechino Express ha pubblicato un tweet rivolto alla prof Anna Pettinelli: “Sono dalla parte di tutti i professori di Amici, o quasi, il quasi si chiama Anna Pettirosso”. Ma, qual è stato il motivo di questo attacco?

L’influencer ha risposto ad un tweet identico scritto proprio dalla Pettinelli mentre lei si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip, precisamente il 2 gennaio del 2023. “Sono sempre dalla parte delle donne o quasi. Il quasi si chiama Antonella Fiordelisi”, aveva scritto la speaker radiofonica commentando una puntata del reality show. Dunque, a distanza di quasi un anno, l’ex schermitrice ha voluto replicare alla donna, prendendo le sue stesse parole per scagliarsi contro di lei. La prof di Amici deciderà di rispondere alla provocazione o resterà in silenzio? Chissà…