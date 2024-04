Amici 23, Dustin duro con Gaia: “Basta con Mida, sei una clown”

Come ogni lunedì, anche oggi, 8 aprile, la settimana è iniziata con un nuovo daytime di Amici. Nel corso della puntata, è stato mostrato l’emotivo saluto ai suoi compagni di viaggio di Lucia, dato che lo scorso sabato, 6 aprile, ha dovuto abbandonare per sempre il programma. Dopodiché, si è fatto un resoconto su quanto accaduto nella terza puntata del Serale, con i vari commenti dei ragazzi. Ma, ovviamente, non poteva mancare lo spazio dedicato alla turbolenta storia tra Gaia e Mida. Com’è noto, diversi giorni fa, Mida ha deciso di terminare la sua relazione con Gaia. Nonostante ciò, i due continuano a trascorrere molto tempo insieme, il che rende la situazione abbastanza confusa soprattutto per la ballerina, che è ancora innamorata del cantante.

Nell’ultimo quotidiano, le amiche hanno consigliato a Gaia di non dare più tanta confidenza a Mida, preoccupate che possa finire per soffrire ancora di più. Ma, la ballerina sembra non riuscire proprio a stare lontano dal cantautore. “Ma Gaia sta facendo il clown da Mida?”, ha commentato Lil Jolie a Martina, dopo aver visto Gaia in cucina con l’ex ragazzo. “Clown”, ha poi esclamato di nuovo la cantante all’amica non appena quest’ultima è rientrata in camera.

Ma, non è finita qui. Il giorno dopo, in sala relax, ecco che Mida si è avvicinato di nuovo a Gaia e i due si si sono ritrovati a guardare video ed ascoltare musica insieme. Questa volta, ad intervenire, è stato Dustin. “Gaia, tu hai lezione adesso!”, ha detto il ballerino all’amica per cercare di allontanarla da Mida. Una volta in sala prove, l’australiano ha fatto una tirata seria e severa all’allieva di Raimondo Todaro.

“Basta con Mida, perché sei innamorata ancora. Stamattina in relax… sei solo clown”, ha detto Dustin. Al che, Gaia ha dato ragione all’amico, consapevole di dover mollare la presa. Dopo avergli chiesto se secondo lui Mida non provasse sentimenti per lei, Dustin ha risposto sinceramente: “A lui non piaci tu, a lui piace la tua compagnia”. Una frase molto dura, ma che, anche per la ballerina, rispecchia la realtà dei fatti. “Basta, hai ragione, sono clown”, ha infine concluso.

Sul mondo del web, la maggior parte dei fan di Amici sembrano essere d’accordo con le parole di Dustin. D’altro canto, le fan della coppia sperano ancora in un ritorno, convinte che, in realtà, i due si amino ancora. A questo punto, non resta che attendere per scoprire come andrà a finire la storia tra Gaia e Mida.