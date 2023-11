Amici 23, disastro verifica Celentano: Nicholas spiazza tutti

By

Durante il daytime di Amici di questo pomeriggio, 17 novembre, è accaduto un vero e proprio colpo di scena. Ma, procediamo con ordine. Alessandra Celentano ha voluto mettere alla prova i ballerini con una verifica di danza divisa prima in una prima parte pratica e una seconda teorica. La Maestra li ha riuniti in studio dove erano presenti delle sbarre, così da poter far fare loro subito degli esercizi di pratica. Tuttavia, la prova si è rivelata un vero e proprio disastro e la coreografa è rimasta profondamente insoddisfatta dai ragazzi. Dopodiché, è passata alla teoria, dove è stata piacevolmente sorpresa da un allievo.

La Celentano ha iniziato a porre diverse domande ai ballerini, ma quasi nessuno ha saputo rispondere correttamente, neanche i suoi allievi Marisol e Dustin. In modo particolare, ad ottenere il punteggio peggiore sono state Gaia, Sofia e Chiara. L’unico che è riuscito a rispondere bene ad uno dei quesiti della Maestra è stato invece Nicholas, l’allievo più criticato dall’ex ballerina sin dal suo ingresso. Al contrario delle aspettative, il ragazzo si è aggiudicato la media più alta tra i suoi colleghi. Sebbene sia stato valutato con un 3,75, è riuscito comunque a superare ampiamente i suoi compagni.

Dopo la verifica pratica, i ballerini affrontano la verifica teorica della maestra Celentano! #Amici23 pic.twitter.com/xj06XRk4hh — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 17, 2023

Nonostante il buon risultato, però, la Celentano ci ha tenuto a ribadire il suo severo giudizio su Nicholas. “Nicholas hai un correttissimo approccio allo studio, ma quando fate la performance é diverso. Tu hai la media più alta, ma non cambia il mio pensiero su di te e io continuerò a pensare che vedo il nulla sperando che qualcosa succeda”, ha detto. Dopodiché, la Maestra ha espresso tutta la sua delusione nei confronti dei ballerini e la necessità per loro di rimettersi in riga il prima possibile.

La maestra Celentano ha comunicato ai ballerini i voti della verifica e… #Amici23 pic.twitter.com/hJiVkrj9yr — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 17, 2023

Marisol bocciata dalla Celentano: Petit la consola

Tra le allieve che hanno ottenuto la media più bassa, c’è anche Marisol, la pupilla della Celentano. La ballerina si è aggiudicata un 1,5 e, una volta tornata in casetta, ha espresso tutto il suo dispiacere per la delusione arrecata alla sua insegnante. In modo particolare, la giovane si è sfogata con Petit. Mentre cercava di consolarla, i due si sono lasciati andare ad un tenero momento tra carezze ed effusioni, mandando il tilt tutti i loro fan.