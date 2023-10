Amici 23, Cuccarini smonta Anna Pettinelli: ecco perché ha ragione

Oggi, domenica 29 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Amici. Come ogni settimana, gli allievi della Scuola più famosa d’Italia si sono sfidati in gare di ballo e di canto. Per giudicare i cantanti, è arrivata in studio Giorgia, protagonista anche di una gag romantica insieme al compagno, Emanuel Lo. I ballerini, invece, sono stati valutati da Davide Dato. Tra i vari cantanti del talent show, oggi ha fatto il suo nella gara cover Samuspina, rapper entrato la scorsa settimana dopo aver vinto la sfida contro Spacehippiez. Il concorrente di Lorella Cuccarini era stato mandato in sfida da Anna Pettinelli che, in questo modo, ha accolto Samu nella sua squadra.

Tuttavia, la performance del cantante non ha convinto i professori. In particolar modo, Lorella Cuccarini ha detto di non essere rimasta affatto contenta dell’esibizione. Dall’altra parte, invece, la sua prof Pettinelli ha apprezzato il suo allievo, dandogli un voto sufficiente. A questo punto, la Cuccarini è letteralmente sbottata contro la sua collega. Poco prima, infatti, la speaker radiofonica aveva dato un 4 a Sara, cantante della squadra di Lorella. Un giudizio contrastato anche dalla stessa Giorgia, che invece ha posizionato Sara seconda in classifica. Dunque alla luce di tutto ciò, la showgirl ha attaccato duramente Anna:

Hai dato 4 a Sara e hai dato la sufficienza a lui. Capisci perché uno non ti può prendere in considerazione quando fai delle valutazioni? Ci sono delle cose oggettive. Non puoi dire che questa è un’esibizione sufficiente.

Chiaramente, la Pettinelli non è rimasta in silenzio e ha risposto con toni molto accesi alla Cuccarini. “Tu non capisci questo genere di musica. Non puoi mettere Sara e Samu vicini, sono due mondi diversi”, ha esclamato. “Ok, sono diventata defic**nte. Non sono di questo mondo. Io non posso prendere in considerazione i tuoi voti. Ora capisco la classifica dei prof. Con te è inutile parlare“, ha infine replicato Lorella, con l’appoggio anche di Rudy Zerbi. Ma, il prof non è stato l’unico a schierarsi dalla parte della conduttrice. Sui social, infatti, in tantissimi hanno preso le sue parti.

Diversi utenti non stanno comprendendo le scelte e le valutazioni della Pettinelli e c’è anche chi crede che quest’anno stia facendo un vero e proprio disastro. C’è da dire che non hanno tutti i torti. Ogni settimana, gli allievi scelti dalla speaker finiscono sempre in fondo alla classifica, mentre quelli da lei criticati sembrano conquistare quasi sempre il favore del pubblico e dei giudici. Inoltre, proprio durante questa puntata, ha deciso di sospendere la maglia al suo cantante Ezio. Dopo averlo difeso per settimane, di fronte all’ennesima esibizione insufficiente, non ha potuto fare a meno di concordare con gli altri prof e prendere una drastica decisione.

Come se non bastasse, la scorsa settimana, ha provocato l’uscita di Spacehippiez, mettendolo in sfida contro Samuspina. Il cantante era molto amato dal pubblico e questa decisione ha fatto nascere diverse proteste. Questo soprattutto perché il nuovo allievo non sembra piacere molto non solo agli spettatori, ma anche ai prof. A questo punto, chissà se la Pettinelli farà un cambio drastico nella sua squadra o continuerà di proseguire comunque sulla stessa linea.