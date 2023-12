Amici 23, avvistati Mew e Matthew: Natale insieme. Dettagli e foto

Mew e Matthew di Amici 23 stanno trascorrendo le festività natalizie insieme. A confermare questo ci sono alcune foto condivise da un fan che li ha avvistati nel centro di Milano. Il pubblico che supporta la coppia nata nel talent show di Maria De Filippi sono in estasi all’idea che, ancora fuori dalle quattro mura della Casetta, i due non riescano a stare separati. Sono tanti i fan che si dicono felici di vederli così uniti anche lontani dalle luci dei riflettori.

Matthew e Mew non sono passati inosservati nel centro di Milano, passeggiando insieme durante queste vacanze natalizie. Va precisato che quest’anno la produzione ha permesso agli allievi di questa edizione di lasciare la Casetta per il periodo di Natale e Capodanno. C’è chi è convinto che questa mossa sia stata fatta per evitare un altro “noce moscata gate”. Proprio durante la Vigilia di Capodanno tutti i cantanti si ritroveranno sul palco di Capodanno in Musica su Canale 5.

Federica Panicucci condurrà la prima serata del 31 dicembre 2023 ospitando in diretta sul palco di Piazza De Ferrari a Genova vari artisti. In mezzo a nomi noti nel mondo della musica italiana, si inseriranno a sorpresa anche i cantanti di Amici 23. Dunque, durante questa Vigilia di Capodanno, gli allievi saranno impegnati fuori dalla Casetta e sarà evitato così un altro “noce moscata gate”.

Ma probabilmente non è proprio questo il motivo per cui gli allievi lasciano la Scuola per le vacanze natalizie. Le restrizioni anti-Covid sono decisamente diminuite all’interno del talent show. Dunque, quest’anno è possibile uscire e poi rientrare nella Casetta, avendo contatti con l’esterno.

Tra questi ci sono, ovviamente, Mew e Matthew, che si stanno godendo la loro relazione lontano dalle telecamere. Chi li ha incontrati racconta di averli visti molto felici insieme. “Li ho visti ieri al Duomo di Milano. Troppo carini, mano nella mano”, si legge su X (ex Twitter).

Questa una delle segnalazioni dei fan che hanno incontrato la coppia di Amici 23 fuori dalla Casetta durante le feste di Natale. Inoltre, stanno facendo il giro del social network anche alcuni scatti che ritraggono Mew e Matthew mentre fanno shopping a Milano. In particolare, le foto li ritraggono all’interno di un negozio, che sembra essere una gioielleria.

Dunque, tutto sembra procedere per il meglio per questa coppia e i loro fan possono dormire su sette cuscini. Per quanto riguarda le altre coppie nate nel talent show quest’anno non ci sono segnalazioni per il momento.

Quando in giro per Milano trovi Mew e Matthew ✈️#amici23 pic.twitter.com/OTZgZjE0Hy — No name (@proplayers5000) December 26, 2023