Amici 23, Alberto Urso di nuovo ospite: i “figli e figliastri” di Maria

Oggi, domenica 14 gennaio, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Amici. Un appuntamento molto atteso dai telespettatori, dato che Maria De Filippi ha finalmente spiegato il motivo dietro l’abbandono di Mew e Matthew. Dopodiché, come di consueto, gli allievi si sono sfidati in gare di ballo e di canto, valutate rispettivamente da Anbeta e Samantha Togni per i ballerini e da Arisa per la parte canora. Inoltre, i cantanti hanno presentato i loro nuovi inediti, mentre i danzatori sono stati protagonisti di una gara d’improvvisazione. Infine, la conduttrice ha accolto in studio due ospiti: Matteo Romano e Alberto Urso.

Si tratta della seconda ospitata nel giro di un mese per Urso, che solamente lo scorso 10 dicembre era tornato nel talent show insieme al suo gruppo “The Tenors“. Questa volta, invece, è approdato come solista per presentare il suo nuovo singolo. Insomma, nulla di strano, dato che Maria è solita dare spazio agli ex allievi di Amici per promuovere i loro nuovi lavori. Tuttavia, quest’opportunità non viene data esattamente a tutti. Un dettaglio che è stato notato prima dai fan del programma e poi confermato proprio da un ex allievo del talent show.

Qualche settimana fa, LDA è infatti tornato a parlare di Amici durante una live con Luca Jurman. Il figlio di Gigi D’Alessio ha difeso il programma, ma, allo stesso tempo, ha sottolineato un aspetto importante del suo legame con la trasmissione. Il cantante ha infatti fatto notare di essere stato uno tra i pochi a non essere mai stato invitato in studio. Sebbene Luca D’Alessio sia stato l’unico della sua edizione a prendere parte al Festival di Sanremo, neanche in quell’occasione Maria De Filippi lo ha accolto per fargli cantare il suo pezzo.

D’altra parte, artisti come Alberto Urso e Giordana Angi (quest’ultima ospite di ‘Amici’ per ben due volte in soli due mesi), insieme a molti altri, sono frequentemente invitati in trasmissione per pubblicizzare eventuali nuovi canzoni in uscita. Ad oggi, il motivo dietro questa scelta di Maria non è ancora chiaro. Certo è che, però, al pubblico di Amici non è passata inosservata questa disparità di trattamento, scatenando una serie di critiche nei confronti del programma.