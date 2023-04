Arriva il momento per gli allievi di Amici di Maria De Filippi rimasti al Serale di scoprire le pagelle dei giornalisti sulle esibizioni di sabato 22 aprile 2023. Anche questa volta arriva un commento negativo per Wax, che reagisce abbastanza male. Infatti, il giovane cantante lascia le scalinate dove sono seduti anche i suoi compagni e dà vita a una sfuriata. Questa volta non ci sono solo urla e raffiche di attacchi, ma anche lacrime. Maria De Filippi non se ne resta a guardare, anzi interviene per aiutare Wax a capire come gestire questo genere di situazioni.

Infatti, la padrona di casa ogni settimana mostra ai ragazzi i commenti da parte dei giornalisti per metterli di fronte alla realtà. Esponendosi, gli allievi devono imparare che durante una loro eventuale carriera possono ricevere sia apprezzamenti che commenti negativi. E già la scorsa settimana (e anche precedentemente) il cantante aveva dato vito a un duro sfogo. Questa volta è diverso perché Wax scoppia a piangere. Il commento che lo fa infuriare è quello di una giornalista del Corriere.

In questo messaggio, che Wax ad Amici 22 non riesce proprio a digerire, viene definito “bulletto”. E ancora “stonatello”. La giornalista fa notare i momenti in cui il cantante si è apertamente rifiutato di preparare i compiti che Arisa gli ha affidato per le puntate del Serale (e questo non può essere negato). “Raggiunge vette cringe finora mai arrivate con la cover di Ti regalerò una sera”, si legge in questo lungo commento.

Le barre usate da Wax per arricchire i brani portati in puntata vengono definite banali dalla giornalista ed ecco che arriva la sfuriata. Il cantante inizialmente si sfoga con alcune dichiarazioni, per poi urlare un’ultima frase e scoppiare a piangere. Infatti, questa volta, non trattiene le lacrime e scappa via nella sua stanzetta.

“Ditemi come ca**o devo rispondere a queste cose. Ma loro sono più maleducati a sminuirmi in questo modo. Il mio mandare a fan***o non significa niente in confronto a queste parole. Non sapete un ca**o della mia vita”

La reazione spiazzante di Wax non lascia indifferente Maria, che cerca subito di calmarlo. Ma ormai il cantante ha lasciato la scalinata e si è già diretto nella sua camera da letto. Qui interviene ancora De Filippi, la quale fa intendere che c’è qualcosa della vita di Wax che non è uscito fuori nel programma.

Quel qualcosa che fa stare male il cantante è legato proprio alle barre che ha inserito nel brano portato nella puntata del Serale di sabato scorso. E Maria De Filippi questo lo sa:

“Perché scrivono certe cose? Perché non sanno niente. Questo lo capisco. Capisco anche che tu invece lo sai. Ho capito la reazione e capisco che toccano un argomento per te importante. Non sanno niente della tua vita, di cosa sei tu, se un argomento per te è delicato. Guardano e commentano. È un po’ il gioco del rovescio della madaglia. Quando tu scegli di cantare pubblicamente consenti a tutti di dire qualcosa. Tieni a mente che per te quelle barre hanno un senso e che dare una rosa per te ha un significato”

Con questo, ‘Queen Mary’ vuole far riflettere Wax, facendogli capire che deve accettare anche le critiche visto che ha deciso di esporsi. E questo lo sa anche Maria, che da anni è un personaggio pubblico, tra i più popolari della storia della televisione italiana. Allo stesso tempo, però, De Filippi vuole così far capire ai giornalisti che dietro l’atteggiamento di Wax c’è una storia.

Amici 22, Maria De Filippi si lascia andare a un discorso esemplare

Ma se il cantante non la racconta, questa storia non può coinvolgere il pubblico o la critica. Per questo Maria chiede a Wax di parlarne pubblicamente, sfruttando questa occasione. Il cantante, però, decide di restarsene in silenzio e di non rivelare nulla.

“Il motivo per cui non ti calmi è perché, scrivendo quelle barre, cacci fuori delle emozioni importanti. E quello che ti fa male è che non è stato capito questo. Quando lei scrive certe cose per te è come se ti insultassero profondamente. Se avessi scritto delle barre su una storia d’amore, molto probabilmente non avresti reagito così. Quando dici che lei non ti conosce è il motivo che ti fa star male. Però prova a fare un salto diverso. Pensa che quando sceglie di scrivere quello è perché è una tua esigenze. Se a lei non è arrivato non toglie valore a quello che hai fatto tu. Vuoi raccontare quello che hai scritto? No? Allora come puoi pensare che lei capisca?”

Wax non vuole parlare di queste emozioni importanti che riguardano la sua vita privata e probabilmente il suo passato. Invitandolo a farlo, Maria cerca di spronarlo a farsi conoscere meglio. L’apparenza a volte inganna e molti hanno già capito che dietro lo strafottente atteggiamento di Wax c’è qualcosa di più profondo che preferisce proteggere.

Nonostante questo, come fa notare anche Maria, il cantante dovrebbe cercare di accettare le critiche. Una volta uscito dalla Scuola, se vorrà iniziare una carriera nel mondo della musica, si ritroverà sempre di fronte ai complimenti e alle opinioni negative.