Paky Brunetti è stato eliminato ad Amici 22, ma il suo percorso ha lasciato molti dubbi nel pubblico. Alessandra Celentano ha deciso di mandarlo a casa ritenendo la sua presenza al Serale 2023 quasi inutile visto che nel programma c’è un ballerino come Alessio Cavaliere, giudicato da tutti i prof come un fuoriclasse. La Cele insomma ha usato Alessio come metro di giudizio e ha deciso che non valesse la pena, per il programma, avere anche Paky. Questo è il succo del suo discorso, però gran parte del pubblico si è fatto un’idea diversa: Paky avrebbe pagato a caro prezzo errori personali.

Dal punto di vista artistico è stato presentato come un ballerino straordinario e in effetti anche il pubblico si è accorto dell’enorme talento di Paky. Sin da subito si è distinto per la sua bravura, poi ha commesso un grande passo falso: un comportamento scorretto e irrispettoso verso Maddalena Svevi. Da quel momento non gliene hanno fatta passare mezza e la sua eliminazione suona come la punizione definitiva. Il discorso sul paragone con Alessio fatto dalla Celentano non ha retto agli occhi del pubblico. Su Twitter si legge qualcuno ha scritto:

“Il discorso per botolare Paky fatto dalla Cele è stato allucinante. Eliminare un ragazzo semplicemente perché ce ne è un altro, per te, superiore. Dire ad un ragazzo che esiste solo in raffronto ad un altro e non in quanto individuo a sé stante. Un messaggio tremendo”

Tanti hanno scritto di non essere d’accordo: Paky meritava il Serale per molti spettatori. E quelli che gli hanno voltato le spalle lo hanno fatto per il comportamento con Maddalena, non per il suo talento. Inoltre per qualcuno la Celentano ha sbagliato usando la “scusa” del paragone con Alessio per un altro motivo: “Pensate eliminare Paky e mandare al Serale Gianmarco”. Che è un po’ il discorso fatto da Raimondo Todaro: se si dovessero confrontare gli allievi ad Alessio allora più di qualcuno dovrebbe andare a casa.

Non finisce qui, la disparità di trattamento verso Paky ad Amici 22 si è evidenziata anche in un secondo momento. Rudy Zerbi ha mandato a casa Mezkal, ma ha chiesto a Maria di dare la possibilità al cantante di ripresentarsi nella prossima edizione del talent. Su Paky questa richiesta non c’è stata né la produzione è intervenuta per dire che ciò che viene concesso a Mezkal vale anche per Paky. No, non è accaduto. “Paky eliminato per la brutta dinamica che si era creata con Maddalena e sicuramente non per la sua incapacità nel ballare”, si legge ancora su Twitter. Così come commenti simili:

“Quanta cattiveria nei confronti di Paky, ha detto un bel po’ di ca…te ma è comunque un ragazzino che sta lottando per realizzarsi. E si meritava il Serale molto più di altri”

“Paky può pure avere fatto una parte di merda o avere un carattere un po’ così ma è davvero un bravissimo ballerino e secondo me si meritava il Serale”

“Paky può starvi antipatico quanto volete però la ragione per cui lo ha eliminato non ha senso”

Nel frattempo Paky è tornato su Instagram dopo Amici 2023 e ha scritto il suo primo messaggio. Ha scritto dei ringraziamenti, ricordato le emozioni e le energie che ha vissuto nel suo percorso seppure breve. “Ho imparato tanto, sia in ambito artistico che personale”, queste le sue parole. Quindi i ringraziamenti ad Amici, alla Celentano e ai professionisti della scuola. Ma non ha mancato di ringraziare il pubblico: “Grazie anche a tutte le persone che da fuori mi hanno supportato e un grazie in particolare a chi in casetta c’è sempre stato, Samu”. Ha terminato facendo un in bocca al lupo a tutti gli allievi del Serale.

