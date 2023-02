Amici 22, una nuova coppia in casetta: i fan già sapevano tutto

By

E alla fine la conferma della produzione che tutti aspettavano con impazienza è finalmente arrivate: nel corso del Daytime di Amici 22 andato in onda quest’oggi, 9 febbraio, su Canale 5, il programma ha confermato che all’interno della scaletta è scoppiato l’amore fra Isobel e Cricca.

La passione fra i due è scoppiata fin da quando Cricca è ritornato in casetta, dopo essere stato eliminato appena una settimana prima. Il cantante, com’è noto, è stato reintegrato all’interno della scuola come ideale sostituto di Valeria/Guera, mandata via sulla scia del misterioso e chiacchierato Capodanno Gate.

In men che non si dica, Isobel ha iniziato a legarsi sempre di più a Cricca, alunno nei confronti del quale ha evidentemente manifestato un’attrazione fisica e mentale. Nella puntata di oggi, dunque, la produzione ha confermato i sospetti (o, per meglio dire, le certezze!) del pubblico, che da giorni stava tenendo d’occhio i due.

Uno dei blocchi della puntata di oggi (che si è aperto con un’Alessandra Celentano furiosa contro Paky) è stato interamente dedicato alla nuova coppietta della casa di Amici, con il racconto dei loro primi momenti di tenerezze e, finalmente, con i loro primi baci.

Amici 22: i primi indizi sulla relazione fra Isobel e Cricca

Da ormai diversi giorni su Twitter non si parlava d’altro, tanto è vero che erano in molti a chiedersi perché la produzione di Amici ancora non avesse affrontato l’argomento.

Giorni fa, il pubblico aveva notato che i due concorrenti si stavano coccolando su un divanetto, a distanza bacio. I teneri scambi fra i due, tuttavia, erano stati trasmessi sullo sfondo di altre vicende in casetta. In un altro episodio del Daytime più recente, molti utenti di Twitter si erano resi conto di un vero e proprio bacio fra i due, tutto questo sullo sfondo di uno scontro fra Paky e Maddalena.

Quella formata da Isobel e Cricca non è certo l’unica coppietta che si è formata nel corso di questa edizione. La trasmissione di Maria De Filippi è infatti stata quest’anno il “Cupido” anche di Piccolo G e Federica, Mattia e Maddalena, Niveo e Rita e Megan e Gianmarco.