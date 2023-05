Amici 22: un ex allievo (non di Emanuel Lo) nel videoclip di Giorgia

È Alessio Cavaliere uno dei ballerini presenti nel videoclip del nuovo brano di Giorgia, Senza confine. Si tratta dell’allievo di Amici di Maria De Filippi, che nel corso della 22esima edizione ha conquistato sin dal suo arrivo moltissimi telespettatori. Il videoclip che lo vede danzare insieme ad altri artisti è stato diretto da Emanuel Lo. Dunque, sembra proprio che sia stato l’insegnante di ballo del talent show di Canale 5 a decidere di portare Alessio a vivere questa importante esperienza.

Ma Cavaliere non è stato un allievo di Emanuel Lo. Infatti, il giovane ballerino nella Scuola di Maria De Filippi è stato guidato da Raimondo Todaro. Non è stato direttamente un suo allievo, ma Emanuel ha sempre dichiarato di nutrire molta stima nei confronti di Alessio. Quest’ultimo ha dimostrato il suo talento sotto le luci dei riflettori solo per qualche mese. Il ballerino è entrato ufficialmente in gioco a edizione già avviata, poco tempo prima del Serale.

Una bella notizia, quella di oggi, per i fan del ballerino. Tra i progetti che lo vedono protagonista dopo l’esperienza vissuta ad Amici 22, Alessio Cavaliere è presente appunto nel videoclip di Senza confine di Giorgia. Il video è già disponibile su YouTube come hanno confermato la cantante e il ballerino, attraverso i propri profili ufficiali di Instagram.

Amici 22, Alessio Cavaliere ha conquistato il pubblico di Canale 5

Non solo con il suo talento, Alessio Cavaliere ha conquistato i telespettatori anche con il suo carattere. Sensibile, maturo e sempre molto educato, il ballerino ha dato proprio un bell’esempio sul piccolo schermo. Molti si aspettavano di vederlo arrivare addirittura in finale, anche perché è sempre stato chiaro a tutti il suo talento nella danza.

Sebbene sia approdato al Serale, Alessio non è riuscito ad arrivare fino alla fine del percorso, dove ha gareggiato nella squadra di Arisa e Raimondo Todaro. Sono nate tante polemiche sul web al momento della sua eliminazione. Non tutti lo sanno ma Alessio non era un volto sconosciuto per il programma di Canale 5.

Infatti, l’anno prima aveva sfidato Guido Domenicao Sarnataro, senza però ottenere la vittoria e così la maglia. Ha ritentato nell’edizione che si è appena conclusa e per volere di Raimondo Todaro ha finalmente fatto il suo ingresso nella Scuola. In particolare, l’insegnante di latino americano ha preso questa decisione per sostituire il suo allievo Samuel Antinelli.