Amici 22, tensioni dopo uscita di Samu: una stoccata pungente

Malumori nella Casetta di Amici di Maria De Filippi dopo l’inaspettata eliminazione di Samuele Segreto. Un’uscita difficile da digerire non solo dai telespettatori, ma anche dai suoi ormai ex compagni d’avventura. Per Samu, prima dell’uscita finale, arriva una graditissima sorpresa. Il ballerino ha ottenuto una borsa di studio di un anno dalla The Ailey School, una delle scuole di danza più prestigiose al mondo. Il giovane attore e ballerino non riesce a trattenere le lacrime e ammette di essere veramente grato per questo.

E mentre fuori dal talent show molti volti noti si sono espressi sull’eliminazione di Samu, ecco che nella Casetta tutti sembrano avere la stessa opinione: non meritava di uscire. Maddalena in lacrime fa notare che il ballerino nella casa “era un motivo di felicità” e resta per lei una di quelle persone a cui vuole più bene. Parlando con Alessio, in camera da letto, Mattia Zenzola si lascia andare a un pensiero che sa di frecciata. Innanzitutto, il ballerino di latino americano afferma di aver messo Samu sempre primo nelle classifiche.

Dopo di che, Mattia di Amici dichiara: “Non riesco a vedere persone che piangono e poi dopo un minuto iniziano a ridere e a scherzare”. Un momento di tensione per Zenzola, il quale non vuole inizialmente condividere il suo dolore con gli altri compagni per questo motivo. A chi si riferisce di preciso? Non cita nessuno, dunque non si sa.

Ma già nel momento in cui Maria De Filippi ha annunciato l’eliminazione di Samu, Mattia è apparso arrabbiato. Infatti, è scoppiato in lacrime e più volte ha dichiarato che non meritava di uscire lui. Oggi ci tiene a precisare, però, che comunque non crede che fosse giusta l’eliminazione di Wax, che si trovava con Samu al ballottaggio.

In ogni caso, Mattia ha ricevuto l’appoggio di moltissimi telespettatori in questi suoi sfoghi, anche di chi non è un suo fan. Nel frattempo, Angelina resta sola per qualche minuto con Wax, a cui fa notare che questo per lei è stato “il peggior ballottaggio del mondo”. La cantante ammette di aver avvertito tanta tensione in quanto si trovavano in sfida due persone a cui tiene molto.

E Wax è felice di sentire Angelina fare queste esternazioni su di lui. D’altronde non è mai passato inosservato il bene che il cantante prova per la figlia di Mango, che sin dall’inizio si è dichiarata già impegnata sentimentalmente. “Più tu cantavi, più io piangevo”, confessa Angelina, alimentando le speranze dei fan che hanno sempre sognato in una loro storia d’amore.

Intanto, Samu nelle scorse ore è tornato ufficialmente su Instagram, dove ha condiviso un lungo pensiero. Si è dichiarato di nuovo grato alla vita per questa possibilità, dove ha vissuto “una montagna russa di emozioni”. Ha parlato delle “persone meravigliose” che ha conosciuto grazie al talent show, riferendosi sia ai suoi compagni e che a “un’organizzazione pronta a sfornare sogni per dei ragazzi che dedicano la propria vita a questo”.

Inoltre, Samu è grato a tutte le persone che da casa l’hanno sostenuto. Ci tiene a ringraziare anche i professionisti che l’hanno supportato e tra questi cita Elena D’Amario, Giulia Stabile, Spillo e Michele Esposito. Non manca il saluto a Emanuel Lo, che gli ha dato fiducia dal primo giorno.