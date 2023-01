Amici 22, silenzio rotto su Capodanno: cos’è successo in casetta

Nel corso della puntata del Daytime di Amici 22 trasmessa quest’oggi, 13 gennaio, su Canale 5, la produzione della trasmissione di Maria De Filippi ha finalmente confermato i rumors circolati nelle scorse ore, rompendo il silenzio sul tanto discusso party di Capodanno tenutosi in casetta pochi giorni fa.

Grazie alle immagini trasmesse nella giornata di oggi su Canale 5, dunque, i telespettatori hanno avuto la conferma che la produzione ha deciso di prendere seri provvedimenti per alcuni dei concorrenti. Chi è stato colpito dall’ennesimo provvedimento disciplinare di questa edizione sono stati Wax, Tommy Dali, Samu, Maddalena, Valeria e NDG, che per volontà del talent sono stati separati in casetta dai loro compagni.

La puntata di oggi ha dunque mostrato ai telespettatori il momento in cui i concorrenti hanno dovuto separarsi dagli altri e le loro reazioni, non esattamente positive. Maddalena, per esempio, è scoppiata a piangere sul letto, commentando disperata: “Sto rovinando il mio sogno”. Valentina/Guera ha commentato ironicamente, mostrando la sua maglia: “Non ho fatto in tempo nemmeno a mettermela”. Molto duri verso loro stessi anche Tommy Dali (“Che schifo”) e NDG (“Mi sono rovinato con le mie stesse mani, sono un testa di m…”), che si sono confrontati in giardino subito dopo il fattaccio.

Nel frattempo, Aaron si lamentava dell’atteggiamento dei suoi compagni, commentando basito che gli “stanno sul c….la gente che fanno i cretini”.

Cosa è successo durante il party di Capodanno ad Amici?

Grazie alle anticipazioni dei giorni scorsi è emerso che, durante la festa dell’ultimo dell’anno, NDG e Wax avrebbero preparato per i loro compagni un intruglio a base di noce moscata, che i diretti interessati avrebbero inalato. In piccole quantità, infatti, la noce moscata può avere degli effetti psicotropi simili a quelli di certe droghe.

In base alle voci circolate online sembra che il fattaccio (molto grave) abbia costretto i 6 concorrenti ad una sfida immediata: nella prossima puntata i telespettatori dovrebbero quindi assistere all’eliminazione di un personaggio molto forte come Tommy Dali. Tra gli eliminati della prossima puntata ci dovrebbe essere anche Valeria, che lascerà così il posto a Cricca, eliminato dalla trasmissione appena 7 giorni fa e da questo momento in poi ufficialmente reintegrato nel programma.

Si dice, tra l’altro, che il Capodanno-gate abbia fatto infuriare la produzione e Maria De Filippi come mai prima d’ora. Se i rumors fossero veri quella di domenica 15 gennaio sarà davvero una delle puntate del talent show più interessanti di questa stagione