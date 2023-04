Nuovi Guanti di sfida per gli allievi di Amici di Maria De Filippi ancora in gioco al Serale. Il primo di questo daytime è stato scelto da Lorella Cuccarini, la quale vuole vedere un confronto tra due coppie: Angelina e Cricca contro Federica e Wax. La canzone scelta per questo Guanto di sfida non è per nulla facile. Si tratta di Against All Odds di Maria Carey e Westlife. Questo Guanto spaventa non poco Wax, invece Federica dichiara di essere pronta a buttarsi in questa nuova sfida.

Prendendo in considerazione le voci di Angelina e Cricca, Wax crede che non sia proprio il caso di accettare. Ma Federica crede che potrebbero farcela, invece. A questo punto, i due cantanti decidono di mettersi in contatto con la loro insegnante, Arisa, che però non si trova nella Scuola. La nota cantante risponde al telefono facendo loro sapere che si trova sul treno, pronta ad ascoltarli. Wax e Federica le raccontano quanto appena accaduto, facendo presenti i loro pensieri.

A questo punto, Arisa ad Amici non riesce proprio a trattare il suo attacco a Lorella Cuccarini: “La maestra Lorella un pochino si contraddice. Dice di fare Guanti che valorizzano tutti e invece con questo Guanto vi mette in difficoltà”. Molti telespettatori, anche durante la scorsa edizione, hanno spesso fatto notare che la Cuccarini in realtà è abbastanza competitiva e anche lei, forse non come Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, tende a mettere in difficoltà gli altri allievi.

E di questo pensiero sembra essere anche Arisa, la quale fa appunto notare che Lorella dichiara sempre di essere contraria al modus operandi di Zerbi e Celentano. Di questo avviso pare essere pure Wax, che nei giorni scorsi non ha dato il meglio di sé di fronte alle critiche di alcuni giornalisti. Il giovane cantante crede di non poter confrontare la sua voce con quella di Cricca, che ha studiato per anni ed è molto intonato.

Federica, invece, crede che sia normale che la scelta di questa canzone sia a favore della squadra di Cuccarini ed Emanuel Lo. Wax definisce la scelta di Lorella “un letto di chiodi”. Crede, però, a un certo punto che insieme a Federica potrebbe portare a casa il punto. “Wax tu non ti devi mettere a confronto con Cricca e con nessun altro cantante sulla piazza, tu sei una persona che fa un’altra cosa”, così lo invoglia Arisa.

A questo punto, Federica crede che questo Guanto debba da loro essere accettato. Ma ecco che la situazione, tempo qualche minuto, cambia. I dubbi riempiono la mente di Wax, il quale è ormai convinto che dovrebbero rifiutare la sfida.

“Lei dice che c’è la libertà in questo brano, ma non è vero. Non sto scappando, ma sto pensando davvero tanto. Il fatto è che ci devo mettere la faccia io su una roba del genere. C’è tanto dubbio, non è sicuro per niente che loro possano dire che è equo. C’è la possibilità che loro possano dire che non è equo, c’è! Guarda io sono sicuro, il mio dubbio finisce qua”

Compare così la scritta sul piccolo schermo che informa il pubblico di Canale 5 che Wax e Federica hanno deciso di rifiutare il Guanto. I due cantanti chiamano Arisa e le danno la notizia. “Questo è vantaggio loro al 100%. Il lavoro che andrei a fare non mi porterebbe niente di utile”, afferma Wax. Arisa accetta la loro decisione, dicendosi sempre dalla loro parte.

Il daytime si conclude con una sorpresa per Angelina Mango, che nel talent show festeggia con i suoi compagni d’avventura i 22 anni. In giardino viene accolta da cantanti e ballerini che la coccolano tra canzoni e balletti di festeggiamento. Arriva anche la torta, da contorno a un picnic indimenticabile.