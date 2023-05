Amici 22, Samu cotto di un’altra allieva (e non è Angelina)

Samu Segreto è stato sicuramente uno dei protagonisti indiscussi della 22esima edizione di Amici. Nonostante il suo percorso sia finito da settimane, il ballerino continua a far parlare di se. L’ex allievo di Emanuel Lo, infatti, è uno dei concorrenti più seguiti dai fan del programma. E, questi ultimi, più curiosi che mai, hanno indagato tanto nella vita del giovane da scoprire un gossip inaspettato con un’altra allieva del talent show di Canale 5.

Nei mesi passati nella Scuola, Samu ha ammesso di essersi invaghito della professionista Elena D’Amario, una cotta “impossibile” di cui ha ampiamente parlato Maria e che è stata commentata anche con Silvia Toffanin a Verissimo. Dopodiché, il ballerino di hip-hop aveva cominciato a provare dei sentimenti anche per un’altra concorrente, non essendo, però, neanche questa volta, ricambiato. Nonostante non ci sia stata mai una conferma ufficiale, è molto probabile che la ragazza in questione sia Angelina Mango, che aveva già un fidanzato.

Ebbene, pare che la lista degli “amori” di Samu Segreto non sia finita qui. Recentemente, infatti, sono venuti a galla dei sorprendenti messaggi dell’attore diretti ad un’altra sua compagna d’avventura: Maddalena Svevi. I messaggi in questione risalgono a prima dell’inizio del programma, tra luglio e agosto. A quanto pare, i due già si conoscevano e Samu aveva provato a conquistare la ragazza. La prova? I commenti lasciati dal giovane sotto delle foto in costume della ballerina. “Si, ma la devi smettere, tu sei illegale“; “Ma come si fa?”, aveva scritto.

Nessuna risposta, però, da parte di Maddalena. Successivamente, i due si sono rincontrati nella Scuola, dove hanno stretto anche una bella amicizia. Il loro rapporto, però, pare non essere mai andato oltre, motivo per cui questi messaggi hanno lasciato di stucco moltissimi fan del programma. Inoltre, all’interno nel talent show, l’allieva di Emanuel Lo ha avuto una frequentazione con Mattia Zenzola, la quale, però, è finita dopo poco tempo.

Insomma, non si sa bene se le cotta di Samu fosse già finita prima di entrare ad Amici o se, durante i mesi passati nella scuola, il ballerino e attore abbia continuato a provare dei sentimenti per Maddalena. Fatto sta che, ad oggi, entrambi hanno lasciato definitivamente il programma, dunque non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.