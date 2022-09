Amici 22, replica del Daytime trasmessa per errore: la furia del web

By

La puntata del talent show di Canale 5 trasmessa oggi in realtà i fan del programma già l’avevano vista giorni fa: su Twitter è scoppiato il finimondo

Aggiornamento: Pochi minuti dopo la messa in onda della puntata sono arrivate le scuse ufficiali da parte della trasmissione.

Per un errore tecnico oggi è andata in onda la puntata di #Amici già trasmessa lunedì scorso. #Canale5 si scusa con i suoi telespettatori. — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) September 28, 2022

Chi segue Amici 22 saltuariamente avrà probabilmente guardato la puntata del Daytime del 28 settembre senza rendersi conto di un “piccolo”particolare: Mediaset ha infatti per errore trasmesso una replica del programma, della quale i fan della trasmissione già sapevano tutto. Nel caso specifico, la messa in onda di oggi era in realtà riferita ad una puntata trasmessa lunedì scorso, 26 settembre.

A quanto pare ci dev’essere stato un grosso problema a livello di programmazione, visto che le stesse identiche immagini sono state trasmesse senza che nessuno se ne rendesse conto a due giorni di distanza. Difficile pensare che Mediaset abbia messo in onda l’episodio per una qualunque altra ragione che non fosse un errore umano.

Nel frattempo, contrariamente al solito, i social della trasmissione sono comprensibilmente rimasti “spenti”. Su Twitter, dove di norma la trasmissione carica brevi clip delle puntate del Daytime, tutto tace. Sul profilo di Amici sono assenti contenuti da quasi 24 ore, ovvero dall’ultima messa in onda del Daytime di ieri, martedì 27 settembre.

Ovviamente, la messa in onda sbagliata e la mancanza di una nuova puntata inedita ha mandato su tutte le furie il popolo del web. Non si contano i tweet con hashtag #amicispoiler (in attesa che le talpe rivelino cosa succederà nella prossima registrazione) con i quali gli utenti si sono lamentati di questo disservizio. Ecco alcuni dei cinguetii più inviperiti (ma anche i più divertenti).

Spero che fra poco appaia la scritta “Ci scusiamo profondamente per il disguido, ecco a voi il daytime corretto” #amicispoiler — amici22 (@commento_amici) September 28, 2022

la redazione di Amici che si rende conto di aver trasmesso una replica invece del nuovo daytime:#Amici22 #amici2022 #amicispoiler #mariadefilippi pic.twitter.com/0JLa4mLPNs — marti ???? (@xmarti28) September 28, 2022

???? maglia sospesa alla redazione che ha sbagliato a mandare in onda il daytime ????#Amici22 #amicispoiler — lucy_#Serena_Alex_Sissi (@gio_lucy_) September 28, 2022

Cosa è successo nella puntata del Daytime di Amici 22 trasmessa il 26 (e il 28) settembre

La puntata si è aperta con la conferma della maglia di André, rimasta fino ad oggi rimasta in sospeso. Subito dopo il pubblico ha assistito alla presentazione del nuovo inedito di Wax, intitolato Turista per sempre; il concorrente ha anche interpretato Wonderwall degli Oasis e ha ottenuto la conferma della maglia. Anche la ballerina Rita è riuscita, non senza sforzi, a farsi confermare il suo posto in trasmissione.

Il momento più divertente in assoluto è stato l’incontro fra Ramon (già idolo del web) e la maestra Celentano: il ballerino ha scritto una lettera di scuse alla docente, alla quale ha deciso di regalare un paio di assurdi boxer in stile animalier.

Il Daytime si è poi concluso con una toccante telefonata fra il cantante Andre e i suoi genitori. Il concorrente si è sfogato con mamma e papà, in lacrime, manifestando grande nostalgia e tanta voglia di rivederli.