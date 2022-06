Raimondo Todaro tornerà ad Amici 22 come professore? Forse è stato l’insegnante più chiacchierato dei mesi scorsi a proposito di conferme o possibili addii. Ancor prima che si concludesse la 21esima edizione, infatti, sono spuntate fuori alcune indiscrezioni secondo le quali Todaro non sarebbe stato confermato. La mancata conferma avrebbe trovato giustificazione negli scontri con Alessandra Celentano, ma non sembrava una motivazione convincente. Da anni e anni ormai le liti tra professori sono all’ordine del giorno, perché mandare via un professore che non si è mai tirato indietro negli scontri?

Oggi sono spuntate indiscrezioni opposte: Todaro sarebbe stato già confermato per Amici 22. A svelarlo è stato il settimanale Vero, che ha parlato di buone notizie per Raimondo. Nella notizia in questione si legge che l’insegnante sarebbe già stato confermato per la prossima stagione come insegnante del talent show. Il settimanale ha aggiunto anche dei possibili motivi dietro la conferma: l’intesa con Lorella Cuccarini, con la quale ha formato una bella squadra nel Serale di Amici.

I CuccaTodo hanno avuto un notevole successo, in effetti. Il pubblico li acclamava in studio e sono piaciuti, così come sono piaciuti i loro allievi. Ma qualcosa non torna. E questo conferma il fatto che le indiscrezioni vanno sempre prese con le pinze fino a quando non ci sono conferme ufficiali. Nella giornata di ieri, infatti, ci sono stati altri rumors secondo i quali Lorella Cuccarini non dovrebbe tornare l’anno prossimo. Insieme a lei anche un’altra insegnante di canto dovrebbe dire addio al talent.

Se Lorella non potrà esserci per altri impegni di lavoro, sempre secondo voci di corridoio, allora come mai Todaro è stato confermato ad Amici per l’intesa con la Cuccarini? Il dubbio insomma è lecito, viste le voci contrastanti. Potrebbe esserci una spiegazione, però. Nulla vieta che Todaro sia stato confermato già da qualche giorno come Lorella e che per la professoressa di canto siano sopraggiunti altri impegni in un secondo momento. L’estate è lunga e l’inizio della prossima edizione è ancora lontano, ci saranno ancora anticipazioni e rumors in attesa di notizie più certe.