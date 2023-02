Amici 22, perché Jore ha lasciato: parla lui, amara verità

Perché Jore se n’è andato dalla scuola di Amici 22? Fino ad oggi i telespettatori non avevano ancora ricevuto una risposta precisa nel merito della questione. La scorsa settimana, a poche ore dalla registrazione di una nuova puntata domenicale, la produzione si era limitata a confermare che il giovane concorrente era stato costretto a ritirarsi per non meglio specificati motivi personali.

Ebbene, nelle scorse ore a parlare è stato finalmente il diretto interessato. Jore ha infatti scritto il suo primo post subito dopo aver lasciato la scuola, spiegando a modo suo le motivazioni dell’addio. Ad onor del vero, il cantante subentrato a Cricca non ha voluto parlare nel dettaglio di cosa gli è successo, ma tra le righe si legge di un malessere psicologico diventato insopportabile. Qui sotto la sua amara verità:

“Speravo che questo momento arrivasse il più tardi possibile ma il mio percorso ad AMICI purtroppo termina qui. Ho iniziato questo viaggio portandomi addosso problemi e questioni irrisolte alle quali ho cercato di non pensare fin dall’inizio. Purtroppo non ci sono riuscito. Non solo questi problemi non mi hanno permesso di essere totalmente sereno e concentrato ma hanno cominciato a creare in me un malessere fisico che mi ha portato a non essere nelle condizioni di poter fare quello che amo di piu’, cantare. Abbraccio virtualmente tutti i ragazzi che proseguono questo percorso… sono nate delle bellissime amicizie, continuerò a seguirvi e a tifare per voi. Voglio ringraziare Amici tutte le persone che nei vari ruoli ho avuto modo di conoscere, ringrazio in modo particolare Maria per avermi dato questa splendida opportunità, per avermi sostenuto e capito. Grazie a Rudy Zerbi per aver creduto in me e cercato di stimolarmi a dare il meglio, a non aver paura di mostrare me stesso senza barriere o muri da abbattere. Ci provero’ con tutta la forza che ho. Mi dispiace, di tutto e tanto. Vi voglio bene.”

Jore, insomma, ha voluto abbandonare il suo sogno e la possibilità di partecipare alla delicata fase del serale alle porte per dedicarsi alla sua salute mentale. Evidentemente, all’interno nella scuola il concorrente non era riuscito a mantenere serenità e concentrazione necessari per proseguire il suo percorso nella maniera giusta.

Resta ora aperta una questione: trattandosi di un abbandono per problemi personali indipendenti dalle dinamiche di gioco, dai voti e dai giudizi dei professori, Jore avrà la possibilità di essere riammesso automaticamente il prossimo anno? Nel corso degli anni, la produzione ha riammesso per esempio i ballerini Andreas Muller (che ha poi vinto il programma) e in tempi più recenti Mattia Zenzola. In questi due casi, tuttavia, si stava parlando di un ritiro per infortunio e non per altri motivi. La sorte di Jore per quanto riguarda il prossimo anno è dunque, per ora, sconosciuta.

Chi è Jore di Amici 22

Lorenzo Longoni in arte Jore è entrato come sostituto di Cricca, che in realtà è ben presto rientrato nella scuola a sorpresa. Classe 2002, il concorrente ha alle spalle (prima di Amici) il singolo Ancora ti penso e una partecipazione al concorso Area Sanremo, che non si è però conclusa nel migliore dei modi (non è infatti riuscito ad accedere a Sanremo Giovani).