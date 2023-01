Cosa è successo a Capodanno nella scuola di Amici 22? Una risposta precisa e definitiva a questa domanda ancora non c’è. Sono giorni che sul web si rincorrono teorie (alcune sono pure parecchio astruse) ma l’unica certezza è che nell’ultima notte del 2022 all’interno della casetta alcuni concorrenti si sono resi protagonisti di un gesto imperdonabile.

Chi è stato preso “con le mani nel sacco” da parte della produzione (che a disposizione ha un video compromettente) sono Guera, Tommy Dali, Wax, Maddalena, Samu e NDG. Per alcuni di loro, ovvero Guera e Tommy Dali, il fattaccio è costato l’esclusione della scuola (e la fine del sogno). Per altri invece è arrivata una bella strigliata da parte di Maria De Filippi e di tutti i docenti.

Ad essere messo in croce, in modo particolare, è stato Wax. Per i docenti, ma anche per gli alunni della scuola, è stato proprio il cantante ad essere il vero trascinatore dei suoi colleghi, che si sono accodati a lui “verso l’abisso”. Il punto è che (quasi) nessuno sa quale sia stato il grave comportamento tenuto da Wax e da altri a Capodanno. “Quasi”, per l’appunto, perché a quanto pare qualcuno che sa la verità ci potrebbe essere anche fuori dalla scuola.

Il fratello di Wax parla del Capodanno gate ad Amici

Nelle scorse ore, con un surreale video pubblicato sul suo profilo TikTok, il fratello di Wax, Pietro, ha raccontato la sua versione dei fatti. Sembra infatti che il ragazzo (le cui parole non convincono) sarebbe entrato in contatto con il fratello Wax al telefono, scoprendo così la verità. Stando alla versione di Pietro, in ogni caso, tutto il caos generatosi e le relative punizioni sarebbero a questo punto decisamente esagerate. Ecco le parole del giovane:

“Essendo il fratello ci siamo chiamati e io so tutto quello che è successo a Capodanno. Tutto. E vi posso dire che a Capodanno, il 31 dicembre, non è successo un c…., quindi chi insulta mio fratello, chi insulta la sua educazione sta insultando anche la mia. Oltre che insultare la mia famiglia insulta anche la mia educazione. Non è carino e soprattutto non serve a un caz..”

In un altro video, altrettanto surreale, Pietro ha finto per provocazione di inalare della noce moscata, il prodotto alimentare di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni. Si era detto, infatti, che i concorrenti avessero sniffato un preparato psicotropo preparato da Wax e NDG proprio con tale spezia. Ovviamente la versione del fratello di Wax, visto il personaggio, non sembra essere particolarmente credibile.