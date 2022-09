Maria De Filippi, spesso, dopo aver fatto crescere e aver consigliato i giovani allievi di Amici, li inserisce direttamente nel mondo del lavoro, arruolandoli nel suo team. L’ultimo esempio di tale lodevole modus operandi riguarda un ballerino della scorsa edizione del talent show di Canale Cinque. Di chi si tratta? Del talentuoso Michele Esposito, che, nel suo percorso nel programma, ha avuto come insegnante la temuta Alessandra Celentano. Ebbene, Esposito, nella nuova edizione di Amici (lo show aprirà i battenti con la 22esima stagione tra pochi giorni), farà parte del corpo dei danzatori professionisti. A confermarlo è stato lui stesso, attraverso una chiacchierata tenuta con Lorella Cuccarini, altra prof della trasmissione.

“Continuerò come professionista ad Amici, lo posso confermare. Non vedo l’ora”, ha spiegato il ballerino, conversando con la Cuccarini. Quindi ha ricordato gli insegnamenti preziosi ricevuti dalla Celentano: “Lei è sempre stata molto onesta con me, ha sempre creduto in me. Mi ha insegnato ad essere più sciolto, ad esprimermi di più anche attraverso le parole”.

Esposito non ha nemmeno scordato di ringraziare Maria De Filippi, alla quale ha rivolto parole di profonda stima, raccontando come la conduttrice pavese sia sempre presente e disponibile nel momento del bisogno: “Maria è sempre stata disponibile con tutti, ogni volta che avevamo bisogno di qualcosa ce lo faceva avere”.

Michele, che è un ragazzo umile e con i piedi ben piantati a terra, ha anche riservato un pensiero per i suoi familiari, sottolineando come una delle sue soddisfazioni più grandi sarà quella di poter dare una mano economicamente ai propri cari grazie al contratto firmato con Amici. “Penso che questa opportunità mi permetterà di aiutare la mia famiglia economicamente. Vederli sorridere è stato uno dei più grandi regali che ho potuto fare loro”, ha evidenziato il giovane danzatore.

Amici di Maria De Filippi, nuova stagione: novità e data di partenza

Sul fronte prof, per la stagione imminente, è tutto fatto. Riconfermati Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Fuori invece Anna Pettinelli e Veronica Peparini, che saranno sostituite da Arisa ed Emanuel Lo, entrambi vecchie conoscenze del programma.

Capitolo data di partenza: la prima registrazione del talent show è prevista per mercoledì 14 settembre mentre la prima messa in onda è calendarizzata per domenica 18 settembre. Come lo scorso anno, nella prima fase, le puntate saranno trasmesse il dì festivo, di pomeriggio, su Canale Cinque. A fine inverno/ inizio primavera sarà poi la volta della fase finale, quella del serale, che, come al solito, occuperà, nel palinsesto dell’ammiraglia Mediaset, la casella del sabato sera.