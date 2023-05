Amici 22, Mattia Zenzola: crollo emotivo prima della finale (video)

Giovedì, 11 maggio, è andato in onda il penultimo daytime della 22esima edizione di Amici. In questi, i quattro finalisti stanno ricevendo dei preziosi regali per dare loro la maggior carica possibile in vista della finale di sabato 13 maggio. Oggi è stato il turno Mattia Zenzola, il giovane ballerino che ha ricevuto una meravigliosa sorpresa dalla sua mamma. In una commovente lettera, la donna ha parlato dei momenti difficili che suo figlio ha attraversato nella vita, nonostante la sua giovane età:

Tu di forza per superare gli ostacoli ne hai avuta tanta fin da piccolo. Hai avuto forza nei momenti in cui ti sentivi solo, la forza nel cercare amicizia, amore e bene nelle persone. Anche quando quel bene non arrivava. Ricordo ancora quando ti vestivi tutto precisino, aspettando che venissero a prenderti, per poi rimanere in silenzio quando non succedeva e non arrivava nessuno. Prima di ritrovare l’energia e il sorriso con cui hai sempre riempito casa.

La mamma di Mattia ha fatto riferimento alla forza e al coraggio del figlio, che ha dovuto affrontare momenti di solitudine e difficoltà, cercando sempre di trovare amicizia, amore e supporto negli altri. Ha raccontato di come il ragazzo si sia chiuso nella sua cameretta durante i momenti più bui, cercando di evitare la luce e chiudendosi in se stesso. Ecco le dolci parole della madre dell’allievo di Raimondo Todaro:

E a proposito di ostacoli… questa è la vista bellissima che c’è da camera tua, che però tu non volevi vedere quando nei momenti di difficoltà ti rifugiavi nella tua cameretta abbassando tutte le tapparelle. Questo per non far entrare la luce e chiuderti in te stesso. Permettevi solo alla tua cagnolina di entrare a farti compagnia. La tua cameretta era il tuo rifugio, il nido, la tua tana. La tua cameretta è il posto in cui ti sei rifugiato quando è stato male papà e hai avuto paura di perderlo e quando sei uscito da Amici pensando che il sogno fosse finito. Ora che sei alla vigilia della finale, di questo sogno, apri le tapparelle e fai entrare tutta la luce possibile.

Tuttavia, quei momenti sono ormai un ricordo lontano e Mattia ha un brillante futuro davanti a lui ad aspettarlo. Ma, le sorprese non sono finite qui. Dopo aver visto la lettera, il ballerino ha rincontrato una persona molto speciale: suo papà. Il padre del giovane è entrato in studio per congratularsi con il figlio e sostenerlo durante questo percorso difficile ma gratificante. Il padre ha lodato il coraggio di Mattia e ha anche fatto promessa al figlio di non preoccuparsi per lui, poiché sta bene e si sente felice quando vede Mattia realizzare i suoi sogni:

Adesso non devi più tirare giù le tapparelle. Non devi chiuderti in te stesso. Io e te ci capiamo al volo con uno sguardo. Sono così fiero e soddisfatto di te e di quello che hai fatto. Tu oggi mi hai regalato la vita ed è bellissimo. Non potevi farmi regalo più bello. Non preoccuparti per me adesso. Me lo devi promettere, perché io sto bene e sono felice quando ti vedo contento. Questo per te è un traguardo stupendo e non potevo mancare. Sto bene, ho fatto tutte le analisi stai tranquillo. Sono venuto per portarti amor e coraggio. Devi essere felice non tremare, io ti amo tanto ricordalo.

In tutto ciò, Mattia non è riuscito a trattenere la commozione ed è scoppiato letteralmente in lacrime. Dopo un percorso lungo ben otto mesi, il ballerino di latino americano ha ricevuto la carica finale che tanto gli serviva per affrontare quest’ultimo gradino e dire addio ad una esperienza che, in realtà, lo ha accompagnato negli ultimi due anni nella sua vita. Com’è noto, infatti, Zenzola aveva già partecipato ad Amici lo scorso anno, ma aveva dovuto abbandonare il programma prima del Serale a causa di un infortunio. Insomma, per lui, è proprio la chiusura di un cerchio.