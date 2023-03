Amici 22, Linus smonta Wax e altri inediti: la classifica completa

Maria De Filippi invita tutti i cantanti rimasti in gara nello studio di Amici. Qui scoprono che si devono esibire con i loro inediti, uno alla volta, e che a valutare è Linus. La conduttrice esprime un’opinione molto positiva sul conduttore radiofonico, il quale non è la prima volta che viene invitato in trasmissione. Nel mondo della musica Maria crede che Linus sia uno dei volti più importanti nel panorama italiano e proprio per questo gli ha chiesto di dare qualche consiglio agli allievi del Serale.

“Ho detto davvero quello che penso”, afferma Maria dopo averlo elogiato di fronte agli alunni. A questo punto, tutti i cantanti escono fuori e uno alla volta rientrano per esibirsi. Il primo è Cricca, il quale canta Maledetta Felicità. Ebbene Linus non commenta positivamente questo brano, anzi. Non è troppo critico, ma afferma che questa canzone “ha una strofa molto bella e un ritornello molto brutto, è metà e metà”. Di fronte a questa reazione, Cricca dichiara di prendere tutto ciò che gli ha detto come un consiglio e che ne farà tesoro.

Senza dubbi e incertezze, a colpire totalmente Linus ad Amici 22 sono gli inediti Mani vuoti di Angelina e È normale di Piccolo G. Infatti, i due allievi sono gli unici a non ricevere particolari critiche, seguiti da Aaron, il cui inedito viene apprezzato dal conduttore radiofonico. Ma prima, Linus si ritrova ad ascoltare l’inedito di Wax, Grazie.

Il conduttore radiofonico stronca Wax in studio. A detta sua il giovane cantante, protagonista di uno scontro con Aaron in Casetta nel daytime di ieri, cercherebbe di imitare artisti già noti nel panorama musicale. In particolare, crede che si sia molto ispirato a Blanco con questa sua canzone. “Devi essere più originale e non imitare gli altri”, consiglia Linus senza troppi dubbi.

Nonostante ciò, chiede comunque a Wax di non perdere la sua voglia di sorprendere gli altri sul palco. Non riceve un commento positivo Federica, con il suo inedito Scivola. Purtroppo il brano non viene apprezzato da Linus, il quale chiede subito alla cantante se a lei piace, ricevendo un ‘sì’ come risposta. “A me non molto”, spiazza così il conduttore radiofonico, lasciando Federica senza parole.

Arriva il momento di Aaron, il quale si esibisce con l’inedito Mi prenderò cura di te. Il brano riesce a stupire positivamente Linus, che però vuole dargli un consiglio di vita:

“La canzone va bene, va tutto bene. Tu però ti devi allineare con il tuo stesso pianeta, non avere fretta e goditi i tuoi 18 anni. Il testo di questa canzone sembra di un adulto. Impara a gestire il tuo vulcano e goditi la leggerezza della tua vita. Il pezzo è carino, va benissimo, è più un consiglio per te”

Quando tornano in Casetta, tutti i cantanti scoprono la classifica degli inediti di Linus. Va precisato che Aaron e Wax sono in parità e anche Cricca e Federica.

Angelina Piccolo G Aaron Wax Cricca Federica

Angelina è felice di essere finita al primo posto di questa classifica: “Linus lo stimo molto, mi fido molto dei suoi gusti. Sono entrata in una fase in cui mi sento meno in colpa nell’essere contenta”.