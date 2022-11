Amici 22, l’edizione delle coppiette: scatta il bacio fra altri due allievi

L’edizione 22 di Amici è iniziata lo scorso 18 settembre, eppure nel giro di poco più di due mesi è già scoppiato l’amore (sempre che si possa definire tale!) in ben tre occasioni. All’interno della casetta, complice forse la vicinanza forzata dovuta all’isolamento, è esplosa la passione come mai era accaduto nelle edizioni precedenti, che pure avevano visto la nascita di diverse liaison sentimentali.

L’ultima, ma soltanto in ordine di tempo, è quella che vede protagonisti due cantanti, ovvero Federica e Piccolo G. I due si sono “annusati” nei giorni scorsi, come sottolineato dalla produzione nella puntata del Daytime trasmessa ieri, lasciandosi andare a coccole, carezze e abbracci appassionati, e scambiandosi sguardi di intesa.

Un avvicinamento costante, che è poi sfociato (chi l’avrebbe mai detto!) in un bacio molto appassionato che i due si sono scambiati a letto, dopo aver a lungo discusso del loro rapporto. Federica, parlando con i suoi colleghi, non sembrava essere in realtà particolarmente interessata, contrariamente a Piccolo G che era cotto a tal punto da averle dedicato una lunga ed emozionante lettera. Alla fine, dopo il chiarimento, i due si sono stesi a letto e, travolti dalla passione, si sono finalmente lasciati andare per la gioia di tutti quei fan che fin da subito avevano iniziato a “shipparli”.

Tutte le altre coppie che si sono formate ad Amici 22

Nella puntata del Daytime trasmessa oggi i telespettatori hanno anche assistito a nuovi momenti di tenerezza fra i membri della prima vera coppia di questa edizione, composta da Mattia Zenzola e Maddalena Svevi.

Gli altri due, invece, sono Wax e Claudia. Anche questi due concorenti, come Piccolo G e Federica, hanno un po’ confuso i fan della trasmissione con il loro atteggiamento ambiguo. La passione è scoppiata fra i due pochi giorni fa, per poi spegnersi nel giro di una sola settimana. Wax, infatti, ha dimostrato a Claudia di volersi vivere una relazione senza paletti di sorta che potrebbero in qualche modo precludere la sua libertà personale. Dopo aver discusso, il cantante e la ballerina sono riusciti a chiarirsi, con un ritorno di fiamma inaspettato che ha lasciato molti dei loro coinquilini (compresa Maddalena) senza parole.