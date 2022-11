Amici 22, baci con la lingua e nuovi flirt: concorrenti basiti

Wax e Claudia di Amici 22 si sono lasciati oppure si sono rimessi insieme? Anzi, forse la domanda dovrebbe essere diversa: i due concorrenti di questa edizione del talent show di Maria De Filippi, sono mai stati una bera coppia? La situazione, per ora, è incerta! Nel corso del Daytime di Amici trasmesso quest’oggi i telespettatori hanno assistito ad un riavvicinamento fra i due concorrenti sfociato in un bacio molto appassionato.

Qualche giorno fa, su Canale 5 era andato in onda un confronto fra il cantante e la ballerina in occasione del quale entrambi sembravano voler chiudere la loro breve ma intensa liaison amorosa. Un rapporto che si è venuto a creare nel giro di un mese appena all’interno della scuola e che è durato, di fatto, come un gatto in tangenziale.

Oggi, tuttavia, i due si sono messi a chiacchierare sul divano per ritrovare un punto di incontro. “Fino a che non capisco cos’hai nella testa non so niente di te” ha commentato Claudia, alla ricerca di risposte da parte del ragazzo. “Io ricerco ancora questo affetto da parte tua, però se voglio essere distaccato sono distaccato” ha chiarito Wax, spiegando il motivo del suo allontanamento nei giorni scorsi. “Se io voglio darti un bacio ti do un bacio. Ma perché mi piace essere così, senza che si crei la tipologia del fidanzatino” ha aggiunto Wax, che in pratica vuole godersi il rapporto senza troppi paletti di sorta. “Come ti immagini possa andare avanti?” ha quindi replicato Claudia, una domanda alla quale Wax ha risposto senza indugi. “Che se abbiamo voglia tutti e due di questa cosa qua come te l’ho detta io possiamo andare avanti. Sennò se a te non piace questa forma di libertà rimaniano liberi lo stesso, simpatizzando cone amici” ha specificato Wax. La discussione ha poi portato i due ad un abbraccio di rinconciliazione che è sfociato in un lungo bacio alla francese.

Il ritorno di fiama improvviso fra i due non è certo passato inosservato. Sia i concorrenti all’interno della casetta sia i fan del programma hanno commentato la scenetta con malcelata ironia. Abbastanza clamorose, per il resto, le reazioni degli altri colleghi di Wax e Claudia, che hanno guardato i due fare i piccioncini con un misto di stupore e disgusto. Maddalena, in particolare, ha iniziato a fissare i due con la bocca spalacata, chiedendo chiarimenti (“Questo è un ritorno di fiamma?” ha chiesto la ballerina). Niente da dire: chi li capisce è bravo.

ricapitolando il dt:

è iniziato con wax e claudia che si limonano quando hanno voglia, poi passiamo al nuovo inciucio “federica e piccolo g” scioccante, poi piccolo g chiede dov’è lo stereo a wax e tommy , loro non lo cagano e da un pugno alla porta

SURREALE STO DT ????

#Amici22 pic.twitter.com/bgxjt7R0g1 — g; loves nicco. (@lspfduG) November 15, 2022

Amici 22: sta nascendo una nuova coppia?

La puntata del Daytime di oggi ha anche mostrato ai telespettatori una nuova possibile dinamica sentimentale. Altri due concorrenti, Piccolo G e Federica, sembrano infatti essere sempre più vicini. Almeno per il momento fra i due ancora non è scattato il bacio, ma visto l’andazzo potrebbe essere solo una questione di tempo.