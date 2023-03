La programmazione di Canale 5 del 17 marzo 2023 è stata cambiata: al posto di Uomini e Donne va in onda lo speciale di Amici 22 Verso il Serale. I telespettatori si aspettavano di assistere a una puntata unica e inedita, con novità riguardanti i protagonisti di questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Ciò accade solo nei primi minuti di questo speciale, dopo di che vengono trasmessi i daytime andati già in onda nei giorni scorsi. Questo sta facendo discutere sul web.

Infatti, molti si lamentano del fatto che avrebbero potuto sfruttare questa opportunità per rivelare momenti speciali legati al Serale. Ma assistendo ai vari daytime andati già in onda nei giorni scorsi e che quindi rappresenta delle repliche, il pubblico si chiede il motivo per cui c’è stato questo cambio di programmazione. Molto probabilmente, come si poteva intuire, la modifica del palinsesto di questo pomeriggio è soprattutto dovuta a una problematica legata a Uomini e Donne.

Almeno la prima parte di questo speciale Amici 22 Verso il Serale è dedicata a momenti inediti. Tutti gli allievi vengono invitati in studio, dove siedono a terra uno vicino all’altro. E qui è impossibile per loro trattenere le lacrime. La produzione ha preparato per loro un recap con i loro singoli percorsi, partendo dalle origini, ovvero dal loro primo giorno all’interno della Scuola.

Chi non riesce a non piangere è soprattutto Cricca, in particolare quando si ritrova a rivivere il momento in cui è stato eliminato dal talent. Per la prima volta nella storia del programma, un allievo ha avuto la possibilità di tornare a far parte della Scuola dopo un’eliminazione. Il video del recap di tutti i percorsi si conclude con un messaggio di Maria.

In realtà, in diverse parti del video, compare una frase che sembra arrivare dalla bocca della De Filippi. “Siete caduti, vi siete rialzati, ma di sicuro non vi siete arresi”, si legge. Alla fine, ecco il messaggio che raccoglie l’applauso di tutti: “Voltatevi e vedete quanta strada avete già fatto, siete stati bravi tutti, in bocca al lupo”.

Ogni allievo legge, successivamente, la propria lettera in studio, parlando delle emozioni che stanno provando in vista del Serale. Infatti va precisato che, sebbene ieri sia stata già registrata la prima puntata, i momenti andati in onda oggi sono antecedenti. Dunque, gli eliminati hanno potuto vivere queste emozioni.

Il pubblico assiste così a un grande abbraccio tra tutti gli allievi del Serale, che commossi si augurano a vicenda di proseguire nel migliore dei modi. Dopo di che, partono le repliche dei recenti daytime, che non fanno felici i telespettatori, come già fatto notare. Subito dopo, va in onda un nuovo daytime con immagini inedite, che rivelano i Guanti di Sfida lanciati dai professori.

praticamente questo speciale è : 1% speciale 99% daytime di ieri#amici22 — ꗃkatia | c'è wax in tele (@hivst0ry) March 17, 2023

mi sa che stanno rifacendo lo sbaglio di settembre quando mandarono in onda per due volte lo stesso daytime #amici22 pic.twitter.com/HmZpAKKiHr — rora ✯ (@tarantellina_) March 17, 2023

Questo daytime inutile con cose gia viste e riviste #amici22 pic.twitter.com/dKCWh7z0cq — BLACK???? (@Bianca01110304) March 17, 2023

MA CHE SENSO HA MOSTRARCI LE STESSE COSE GIÀ VISTE NEL DAYTIME MA IO VI GIURO #amici22 pic.twitter.com/EluZlKX45L — Lucie???????? (@sempreinansiaaa) March 17, 2023