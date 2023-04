Il ballerino è stato eliminato dal talent show di Canale 5 e in Casetta non sono mancate le lacrime, con tanto di telefonata della De Filippi

Forti reazioni nella Casetta di Amici di Maria De Filippi dopo l’eliminazione di Ramon Agnelli. Il ballerino di Alessandra Celentano ha perso l’ultima sfida con Cricca, finendo così per lasciare il talent show di Canale 5. Come si poteva immaginare, la sua eliminazione ha generato non poche lacrime nella Casetta. Presente sin dal primo giorno di questa 22esima edizione nella Scuola, Ramon è stato un grande protagonista e non solo per i telespettatori. All’interno della casa in cui vivono ormai da diversi mesi gli allievi, il ballerino ha rappresentato un punto di riferimento per molti.

Tra questi vi sono Isobel e Angelina Mango. Le due concorrenti, che condividono la stanza, non sono riuscite a trattenere le lacrime e dopo l’eliminazione di Ramon si sono sfogate. Inizialmente Wax ha fatto notare che l’assenza di Agnelli si è immediatamente fatta sentire. “Ma avete visto dove va?”, ha dichiarato Angelina, facendo notare che il ballerino ha conquistato un contratto di sei mesi in un’importante compagnia di danza. “Lui ha vinto”, ha affermato felice Wax.

La più provata dall’eliminazione di Ramon da Amici 22 è Isobel, la quale ha stretto un legame molto forte con lui. I due oltre a condividere i normali momenti di vita quotidiana in Casetta, hanno vissuto questa esperienza sotto la guida della stessa insegnante, Alessandra Celentano. Pertanto, al Serale hanno finora vissuto insieme il percorso nella stessa squadra.

Maria De Filippi, che la scorsa settimana si è divertita parecchio a parlare con Isobel, è intervenuta dopo l’eliminazione. La conduttrice, subito dopo la registrazione, ha innanzitutto rivelato l’eliminato. Dopo di che, non ha lasciato gli allievi. Con un collegamento telefonico, ‘Queen Mary’ ha voluto mostrare la sua vicinanza a Isobel.

La ballerina australiana si trova nella sua stanza da letto con Angelina. “Sarà strano domani”, ha ammesso Isobel. L’allieva ha fatto notare che Ramon è proprio “una bellissima persona”. Maria è intervenuta per sapere come stesse la ballerina dopo l’uscita di Agnelli. “Sto vivendo”, ha risposto la ballerina. La conduttrice crede che questo sia giusto.

“Non lo so, mi sento come una cretina. Lo sappiamo, ogni settimana la stessa cosa. Tante lacrime oggi”, ha continuato l’allieva. De Filippi le ha fatto subito presente che al suo fianco ha Angelina, la quale ha anticipato che avrebbero fatto “una bella chiacchierata” prima di dormire. Entrambe hanno ammesso di non riuscire ancora a realizzare che Ramon è stato eliminato.

Amici 22: Ramon dopo l’eliminazione un lungo messaggio

Intanto, Ramon Agnelli si è fatto sentire via social, con il suo account Instagram. Ha condiviso già qualche foto e qualche video, tra cui un filmato con Gianmarco e Meghan. I tre ballerini si sono, dunque, ritrovati fuori dalla Scuola, come i fan immaginavano. In queste ultime ore, Ramon ha deciso di scrivere ai fan che l’hanno sostenuto in questa lunga esperienza, con un profondo messaggio.

Il ballerino ha confessato di essere “ancora un po’ scombussolato”. Ma con calma sta iniziando a realizzare che il suo percorso nel talent show è finito e che adesso è arrivato per lui il momento di viversi a pieno la sua vita personale e lavorativa. Questi mesi passati nel programma di Maria De Filippi gli hanno dato l’opportunità di riflettere su se stesso e di mettersi in discussione “con ragazzi estremamente talentuosi”.

Ma la più grande fortuna per Ramon è stata quella di conoscere persone che l’hanno supportato. Tra queste ha citato la sua insegnante Alessandra Celentando: “È stata per me la più grande ancora di salvezza, ha creduto in me dal primo istante, e saperla dalla mia parte, mi ha dato la forza di affrontare le sfide più dure”. Detto ciò, il ballerino ha scritto:

“Tra l’altro , questa esperienza, mi ha dato la fortuna di conoscere persone stupende, con la quale ho stretto rapporti veri ad autentici, e con la quale sicuramente passerò momenti bellissimi anche al di fuori del programma. Detto questo, ora è il momento di affrontare da solo il mondo dei grandi, cercando di vivere per sempre del mio più grande sogno, la danza”

Ramon Agnelli ha concluso questo suo lungo messaggio con un grazie speciale, riservato a Marlù, al talent e a Maria De Filippi che gli hanno dato “l’opportunità di vivere un’esperienza pazzesca a NEW YORK con la compagnia Complexions Ballet”.