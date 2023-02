Amici 22, ira dell’ex prof: “Dette str***te in puntata e Maria zitta”

Amici di Maria De Filippi è finito nuovamente nel mirino dell’ex professore Luca Jurman. Il musicista, nelle scorse ore, dopo aver analizzato una delle ultime puntate del programma, si è scagliato contro la trasmissione stessa. Secondo l’arrangiatore, nello show, a volte, vengono fatti passare messaggi sbagliati. In particolare Jurman si è soffermato su ciò che ha dichiarato Charlie Rapino nella puntata del 12 febbraio scorso. Il produttore discografico, nel giudicare le performance degli allievi Federica, Aaron e Angelina, esibitisi sulle note di Let It Be dei mitici Beatles, ha raccontato in modo piuttosto sorprendente che alcuni artisti leggendari non provavano mai.

Queste le esternazioni di Rapino rivolte agli allievi della scuola e su cui nessuno dello studio ha avuto da ridire: “I grandi non provano, Sinatra non provava mai, spesso aveva una persona che cantava al posto suo nelle prove. David Bowie a malapena, Iggy Pop non prova, Marvin Gaye non provava…I grandi non provano, sanno quello che fanno. Una cosa è imparare, un’altra provare. E dato che questa è una canzone già imparata, voi dovreste essere, a questo punto della storia, capaci di poterla improvvisare.”

Jurman, udito tale racconto, ha confezionato un video diffuso su Instagram, smentendo quanto detto dal collega, bollando il tutto come “str***zata”. Ha tirato di mezzo anche Maria De Filippi e coloro che erano presenti in trasmissione durante il discorso di Charlie. Motivo? Per via del loro silenzio. Insomma, per farla breve, Jurman ha sostenuto che ciò che ha scandito il collega non corrisponde alla verità e che qualcuno doveva farlo notare:

“Vi sembra normale dire in tv che i grandi non provano? Non solo non è educativo, ma non è vero, anzi! Domenica ad Amici c’è stata una gara estemporanea, una prova di improvvisazione su una canzone famosa. Lasciamo perdere il discorso improvvisazione. Ma la cosa allucinante è stata l’affermazione di Charlie Rapino. Charlie, ma cosa dici? Ma se Sinatra era considerato un perfezionista e Gaye non usciva dagli studi per intere giornate. Insomma, una str****** bella e buona. E poi, Maria…che per anni ha visto gli ospiti fare le prove e non ha detto nulla? Tutti i grandi artisti fanno prove, con meticolosità a volte maniacale. Come si fa a dire certe cavolate?”

Non è la prima volta che il musicista Jurman attacca in modo pesante, diretto e con termini duri il programma di cui ha fatto parte. Era già capitato in passato. Circa un anno fa, inoltre, intervenendo sempre tramite i suoi profili social, aveva sostenuto che la fine del suo rapporto professionale con il talent show era dipeso da una sua decisione e non da una scelta del programma targato Mediaset.

Amici 22, verso il serale: Piccolo G delude Rudy Zerbi

Nel frattempo, nella stagione in corso del talent show, ci si avvicina ad ampie falcate alla fase Serale. Nelle scorse ore Piccolo G, che non ha ancora guadagnato la maglia che gli consentirebbe di accedere allo step successivo della competizione, ha deluso il prof Rudy Zerbi. Parecchi fan temono che per lui le porte del Serale potrebbe non aprirsi.