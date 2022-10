Amici 22, il talent smaschera due allievi! Claudia sbugiarda Asia?

Cadono le maschere ad Amici di Maria De Filippi? Il talent show ha deciso di mandare in onda una clip che vede Piccolo G. e Andre fare dei commenti, decisamente poco carini, su alcuni dei loro compagni d’avventura. Nel video è possibile vedere i due cantanti confrontarsi su chi vedrebbero bene al Serale tra i loro colleghi. Innanzitutto, entrambi sono convinti che Aaron avrà questa opportunità. Sebbene abbiano una buona opinione di lui a livello artistico, umanamente gli riservano non pochi attacchi.

Addirittura, Andre ammette in questa clip di non riuscire a voler bene ad Aaron, poiché non gli piace come persona. Credono entrambi che il collega sia una persona falsa. Piccolo G. colpisce Wax, mostrandosi deluso di aver preso il suo stesso voto durante la Gara delle cover. Fa notare al suo amico che il loro compagno in studio avrebbe stonato. Pe quanto riguarda Cricca, Andre pensa che sia “il prepotente della situazione” e non esprime un pensiero positivo. Al contrario, Piccolo G. non lo vedrebbe bene al Serale, ma è per lui una persona simpatica.

Andando avanti, NDG ad Amici per Piccolo G. e Andre sarebbe anonimo, mentre Tommy avrebbe una voce stridula. Non risparmiano anche Niveo, escludendolo a priori dal Serale. Inaspettatamente, la produzione ha deciso di mostrare questo video a tutti gli altri allievi, alcuni dei quali ovviamente non hanno bene. Il primo a ribellarsi a questo dialogo è stato Wax, il quale si è scagliato contro Piccolo G., seguito da Aaron: “Giudicate meno e fate di più!”.

Tommy ha risposto in modo abbastanza tranquillo, in quanto è convinto che “parlerà il tempo”. La discussione si è accesa in modo particolare tra Aaron e Andre. “Per me ha detto abbastanza”, ha dichiarato invece NDG. L’unico che non è apparso infastidito è Niveo, il quale si è messo addirittura a saltellare di qua e di là.

Amici di Maria De Filippi, Asia vs Claudia

Intanto, Asia ha chiesto un confronto ad Claudia, notando la sua freddezza. Quest’ultima ha vinto la particolare sfida lanciata da Raimondo Todaro, che è stato anche abbastanza criticato dai suoi colleghi, e Maria ha dato una seconda possibilità alla prima. Infatti, è attualmente aperto un televoto con cui il pubblico di Canale 5 può decidere se dare l’opportunità ad Asia di continuare a restare nella Scuola come allieva di due ballerini professionisti, Elena D’Amario e Francesco Porcelluzzi.

Nel corso del daytime di martedì 18 ottobre, è possibile vedere Claudia raccontare una sua versione sulla storia di Asia, la quale ha sempre raccontato di non aver avuto le possibilità economiche per studiare danza. Al contrario, la sua collega ha svelato che la verità è un’altra.

“Io ti conosco abbastanza, diciamo che so più o meno la tua vita da un annetto. E quando tu dici ‘Io non ho mai potuto studiare danza’ e io lo so che tu quest’anno… Tu, non uno, ma hai tre lavori: la mattina al bar, insegni danza, lavori in discoteca e so quanto guadagni perché lavoro con te, hai la patente, hai la macchina, sei a 20 minuti dalla scuola di Samuele dove puoi studiare tutti gli stili di danza. E non è vero, perché una lezione di danza costa dieci euro. Te l’avevo chiesto anche io: ‘Asia perché non vieni mai?’. E tu sei stata la prima a dirmi che sei una co…na. Quindi quando ho sentito la frase ‘Ce lo meritiamo al 50 e 50’ mi ha dato fastidio per una questione di dedizione in quello che fai”

Questa la versione di Claudia. Asia ha risposto che il suo scopo era quello di raccogliersi i soldi per seguire un percorso più importante. Non solo, ci ha tenuto a precisare di non aver avuto le sue stesse possibilità: “Io devo pagarmi tutto il resto, non ho mia mamma che mi paga le cose. La mia macchina si spacca ogni 3 mesi. Da quest’anno avrei realmente iniziato a far cose”. Asia ha raccontato che spesso è lei a dover aiutare sua mamma economicamente.

Dopo di che, la ragazza ha raccontato quanto accaduto ad alcuni dei suoi amici all’interno della Casetta. In particolare, ne ha parlato con Federica, Piccolo G. e Rita. DI fronte ai tre amici si è detta convinta del fatto che Claudia sia infastidita dal fatto che lei sia entrata nella Scuola prima di lei. In poche parole, è sicura che la collega abbia detto determinate cose solo perché innervosita dalla sua presenza.