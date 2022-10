Amici 22, Emanuel smonta Todaro! Zerbi commosso, primo televoto

Nuova puntata di Amici di Maria De Filippi con Raimondo Todaro che finisce nella bufera e non solo lui. Asia Bigolin ha perso la sfida contro Alice, la quale ha così conquistato il banco diventando un’allieva del ballerino di latino americano. La puntata è iniziata proprio con questa sfida. Facendo un piccolo passo indietro, Todaro la scorsa settimana ha chiesto alcuni giorni di tempo per riflettere su come procedere con Asia. Infatti, crede che la ballerina non si stia impegnando al massimo e così si è preso una settimana per decidere se sostituirla oppure no con Alice.

Sin da subito, Asia si è mostrata abbastanza delusa da questa decisione. Non solo, anche Alessandra Celentano ha criticato la mossa di Raimondo, già dalla scorsa puntata. La nota professoressa di danza ha espresso il suo pensiero negativo anche quando, dopo la sfida, Todaro ha preso la sua decisione: dare il banco ad Claudia e mandare Asia a casa. Pioggia di critiche su Twitter, dove tantissimi telespettatori si schierano dalla parte della Celentano. A detta loro, Raimondo avrebbe solo illuso la Bigolin facendola entrare nella Scuola consapevole delle sue capacità tecniche.

“Non è dipeso da chi ha ballato meglio oggi. Cerco di andare oltre, a vedere a lungo tempo. Dovevo chiarirmi le idee e scelgo chi mi dà più garanzie dal punto di vista di personalità oltre che di tecnica. La mia scelta è Claudia”

Todaro ad Amici 22 ha così eliminato Asia, che in automatico non è più una sua allieva. La giovane ballerina, come si poteva immaginare, non è riuscita a trattenere le lacrime. Di fronte a questa reazione, sia Celentano che Emanuel Lo sono intervenuti schierandosi contro Raimondo. In particolare, la temuta maestra di danza ha raccolto gli applausi dei telespettatori.

“Dal momento che dai una maglia sei un giudice. Impara a fare il maestro, lavora tu personalmente con loro, aumenta le lezioni. Devi cambiare il modo in cui ragione. Quando lei ti dice ‘mi metti stress’, tu devi andare, lo stress glielo fai passare”

Per giustificarsi, Todaro ha dichiarato che Asia continua a piacergli tutt’ora, ma oggi sente di dover pensare “a un lavoro che dura tanti mesi” e quindi non se la sente di continuare questo percorso con lei. Ecco che è intervenuto Emanuel Lo.

“Raimondo non dovevi prenderla Asia. È un ragionamento strano, che neanche io capisco. Secondo me sei tu che non hai capito dove volevi andare con Asia. Questa sostituzione è avvenuta in modo strano”

Da casa tutti d’accordo con il compagno di Giorgia. A questo punto, Maria De Filippi ha annunciato la novità di quest’anno, che comunque non ha convinto parte del pubblico. La conduttrice ha ricordato la scatola presente durante le selezioni degli allievi di questa edizione. Quest’anno è possibile sfruttare Il banco del pubblico, un’opportunità che viene data a un cantante o un ballerino che viene sostituito o eliminato.

In questi casi, solitamente, un altro professore può decidere di prendere con sé l’allievo sostituito o eliminato. Ma né Celentano né Emanuel Lo hanno intenzione di farlo, soprattutto dopo aver giudicato negativamente le mosse di Todaro. Ed è entrato così in gioco per la prima volta Il banco del pubblico. Maria ha aperto un televoto, attraverso cui il pubblico potrà votare se far restare Asia ad Amici oppure no.

“Verrà aperto un televoto. Se prevarranno i ‘no’ dovrai lasciare la scuola. Se prevarranno i ‘sì’ sarai seguita dai ballerini professionisti”, ha spiegato la De Filippi. I professionisti che, qualora il televoto desse risultato positivo, a seguire Asia saranno Elena D’Amario e Francesco Porcelluzzi. Il regolamento prevede che qualsiasi altro allievo, nelle prossime puntate, venga eliminato si aprirà un nuovo televoto tra quest’ultimo e Asia.

Amici di Maria De Filippi: Rudy Zerbi commosso

La puntata del 16 ottobre 2022 è andata avanti con la Gara Cover, giudicata da Loredana Bertè. Qui di seguito la classifica.

Aaron NDG Federica Cricca Piccolo G Wax

Durante la gara, Rudy Zerbi ha ripreso Piccolo G., dicendosi deluso dal suo percorso. Pertanto, il professore ha fatto sapere al suo allievo che se la prossima settimana lo deluderà ancora, gli sospenderà la maglia.

Subito dopo, è arrivato il momento della prova di Samuel, che gli ha assegnato Alessandra Celentano. L’esibizione non è andata male, la maestra di danza gli ha comunque dato qualche consiglio. Nei giorni scorsi, Arisa ha mandato in sfida Tommy, il quale oggi ha vinto ed è così rimasto nella scuola.

Gara Improvvisazione per i ballerini: loro stessi hanno scelto di dare la possibilità di esibirsi a Samu, Maddalena e Ludovica. A giudicare le tre prove è stata Elena D’Amario, che ha scelto Samu, il quale avrà la possibilità di partecipare dall’8 al 13 novembre 2022 agli spettacolo a teatro della Parsons Dance. Con la partecipazione straordinaria di Elena, la compagnia di danza di New York torna in Italia.

Prova particolare per Tommy. Quest’ultimo ha cantato Il diario degli errori proprio di fronte a Michele Bravi! Durante l’esibizione, Rudy Zerbi si è commosso. Anche Bravi è rimasto colpito dalla prova di Tommy. Prima di andare via, Michele ci ha tenuto a ringraziare Samuel per come ha ballato una sua canzone nei giorni scorsi.

Gara di ballo giudicata da Jacopo Tissi.

Ramon Samu Mattia Rita Megan Ludovica Gianmarco

Gara Inediti per NDG, Piccolo G. e Cricca: ha vinto il primo. Dopo di che, la puntata è andata avanti con la prova che Alessandra Celentano ha assegnato a Maddalena. Quest’ultima ha colpito positivamente la maestra.

Il pomeriggio per il pubblico di Canale 5 è andato avanti con Tananai ospite della puntata Amici 2022/2023, che ha presentato il suo nuovo singolo ABISSALE. Il brano piace molto a Maria De Filippi, che si è complimentata pubblicamente con il cantautore 27enne.

samuel d’accordo con la cele e todaro che scassa e controbatte #Amici22 — lulli ヅ???? ama un golden retriever (@lullixshawn) October 16, 2022

Todaro è stato ripreso da Zerbi,Celentano ed Immanuel, è oggettivamente un pessimo acquisto come professore #amici22 — NoiryKat (@NoiryKat) October 16, 2022

Comunque la Cele sta letteralmente sbattendo in faccia a Todaro come si dovrebbe insegnare. I C O N A ???????? #amici22 — SECTUMSEMPRA. (@iamgrets) October 16, 2022

Io comunque questo banco del pubblico lo darei ad Asia,può solo aiutarla a migliorare, nel caso ci fosse qualcuno di più meritevole potrà cedere il posto facendo la sfida. La trovo una ragazza molto volenterosa che si impegna #Amici22 — Nicole???? (@Nikysani) October 16, 2022