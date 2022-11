Amici 22, il retroscena di Maria su Elena D’Amario e Enrico Nigiotti

By

La conduttrice racconta un dettaglio della storia d’amore dei due ex concorrenti del talent show che ancora non era mai emerso

I fan di Amici più nostalgici ricorderanno di certo che la ballerina Elena D’Amario e il cantante Enrico Nigiotti, quando erano concorrenti della nona edizione programma di Canale 5, ebbero un flirt durato qualche mese. Una storia che fu caratterizzata da un momento entrato di diritto nella storia del programma: Enrico Nigiotti, infatti, decise di sacrificarsi per la sua allora fidanzata, autoeliminandosi dalla trasmissione per permettere a lei di proseguire con il suo percorso all’interno della scuola.

Quest’oggi, nel corso del Daytime di Amici 22, Maria De Filippi ha avuto l’occasione di raccontare un nuovo retroscena sulla storia d’amore dei due concorrenti. L’occasione è arrivata grazie al ballerino Samuel, che si è “innamorato” di Elena D’Amario e che le ha di recente inviato un palloncino con il quale si è dichiarato alla danzatrice. Introducendo la questione, la conduttrice ha così ripercorso la storia della D’Amario (ballerina dalla bellezza oggettivamente sconvolgente) ricordando per l’appunto anche quell’edizione in cui si era fidanzata con Nigiotti.

Stando al suo racconto, Nigiotti (che ai tempi aveva 23 anni, mentre lei ne aveva 19) era particolarmente possessivo nei confronti della fidanzata dei tempi. Capitava, per esempio, che l’allora coreografo Marco Garofalo (morto nel 2018) le assegnasse delle coreografie dove si sarebbe dovuta mostrare particolarmente sensuale. Lei eseguiva gli ordini, sapendo però che presto avrebbe dovuto rendere conto al gelosissimo fidanzato. Ecco il racconto di Maria:

“Quando entrò ad Amici faceva delle coreografie a volte spinte, lei era piccolina. Lei quando c’erano coreografie spinte si rifiutava sempre di farle. Anche perché all’epoca c’era una storiella d’amore con un ragazzo che faceva parte del cast. Lui era geloso. Le faceva delle piazzate ogni volta per come muoveva il lato b. Era una piazzata come tornava a casa.”

A questo punto, Maria De Filippi ha spiegato e ricordato che ad ogni edizione di Amici, quando il cambia il cast, c’è una costante: almeno uno degli alunni finisce per perdere la testa per la ballerina, che poco dopo ha infranto le regole sul distanziamento imposto del programma per avvicinarsi allo “spasimante” Samuel e partecipando con lui da seduta ad una coreografia sulle note di Mi fai impazzire di Blanco.

L’ultimo incontro di Elena D’Amario e Enrico Nigiotti in trasmissione

Nel 2020 i due ex fidanzati si rividero in studio. Alla D’Amario, imbarazzata ma anche emozionata, fu chiesto di presentare il nuovo disco dell’ex, Nigio. Il disco conteneva Baciami adesso, la canzone che Nigiotti presentò in gara a Sanremo.