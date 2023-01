Ci sono tre nuovi allievi ad Amici 22. Anzi quattro, ma uno è entrato con una sfida, dunque sarebbe meglio dire che ci sono tre banchi nuovi in questa edizione. E sono stati assegnati a gennaio 2023, a poche settimane dalla chiusura dei giochi. Come sempre dopo le festività natalizie si comincia a parlare di Serale di Amici ed è giunto il momento anche per gli allievi di questa edizione di conquistare, o meno, le maglie dorate.

Prima della pausa natalizia, alcuni professori hanno chiesto di lavorare per qualche giorno con tre ragazze per prendere in seguito delle decisioni. Una di loro è andata via perché si è infortunata, mentre Lorella Cuccarini ha tenuto l’allieva Valeria così come Emanuel Lo ha tenuto la ballerina Vanessa. Raimondo Todaro ha intanto cercato e trovato un’altra ballerina con cui lavorare ed è entrata anche Eleonora.

Per ogni nuovo ingresso il relativo professore ha chiesto di aggiungere un banco ad Amici 22 e gli altri professori hanno votato, sì o no. Si sono opposti Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Le tre allieve quindi sono entrate con un banco nuovo e non con una sfida. Zerbi ha fatto ironia, rivolgendosi al pubblico e chiedendo: “Qualcuno vuole un banco?”. Poi ha tirato fuori uno dei suoi soliti cartelli: “Più banchi per tutti”. Una vena di polemica sotto chiave ironica, così come la Celentano: “Maria io ne ho 5 o 6 da mettere dentro”.

Che vergogna continuare ad aggiungere banchi ogni anno è sempre più un circo #amici22 — as is watching la porta rossa -31???? (@dissa0001) January 8, 2023

In un secondo momento però sempre la maestra Alessandra ha fatto notare che in vista del Serale bisognerebbe fare una cernita, e non aggiungere decine di banchi. In effetti, i due insegnanti non hanno tutti i torti: perché non usare le sfide, da sempre caratteristiche di Amici? Sembra se le siano dimenticate. “Io ho fatto una sfida con Isobel, avrei potuto dare il banco”, ha detto infatti la Celentano. Quest’ultima poi ha sbottato contro i suoi colleghi:

“Ma voi avete le idee chiare o fare quelli buoni che non mandano via nessuno? Tanto tra qualche giorno dovrete farlo per forza. O aspettate sempre che lo facciano altri per voi? Ma sono delle vere eccellenze? Tu hai detto mi incuriosisce, avessi detto è una bomba…”

Sui social l’opinione dei fan sembra concordare con Zerbi e Celentano: il pubblico non condivide tutti questi nuovi banchi. Gli insegnanti che li hanno chiesti si sono giustificati dicendo che hanno voglia di lavorare con i nuovi elementi e poi decidere se portarli o meno al Serale di Amici 2023. Peccato che la produzione da qualche anno non impone un numero massimo di partecipanti al Serale, dunque è facile immaginare che alla fine ci arriveranno tutti. O quasi. Se invece dovessero andare a casa prima, allora hanno bruciato un’opportunità: solo due mesi nella scuola quest’anno, senza aver più la possibilità di entrare in futuro e studiare per una stagione intera.