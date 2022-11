Amici 22, fuori gli inediti di NDG, Wax e Tommy Dali. Chi è primo

Tre concorrenti hanno finalmente avuto la possibilità di pubblicare le loro canzoni: ecco com’è andata in classifica per loro

Per tre dei concorrenti più amati di Amici 22 l’8 novembre è stata una giornata particolarmente emozionante. Wax, NDG e Tommy Dali sono finalmente riusciti a realizzare uno dei loro sogni più importanti, quello di pubblicare su tutte le piattaforme di streaming i loro brani inediti.

A partire dalla mezzanotte di oggi, infatti, i pezzi che i tre concorrenti già avevano presentato in trasmissione e che i fan già hanno imparato a memoria sono disponibili su Spotify, Apple Music e su tutti i principali siti e app che permettono di ascoltare musica online.

Si tratta, questa, della prima vera sfida di inediti in classifica di questa edizione di Amici, alla quale ovviamente ne faranno seguito altre. L’attesa era grande proprio perché i tre ragazzi sono molto amati all’interno (e all’esterno) della scuola e sono quindi in molti ad aspettarsi da parte loro grandi risultati a livello di stream. Ma chi è stato, dunque, quello più ascoltato quest’oggi? Ecco cosa rivelano le due principali piattaforme musicali, ovvero Spotify e iTunes Store.

Chi ha vinto la sfida degli inediti fra NDG, Wax e Tommy Dali

A 24 ore dall’uscita delle canzoni è ormai possibile iniziare a fare le prime valutazioni rispetto all’accoglienza che hanno ricevuto da parte del pubblico. Su iTunes Music a vincere è NDG con la sua canzone Fuori, per il momento in 10° posizione dietro a Ti va di stare bene di Ultimo. Restano per adesso inarrivabili i Maneskin, in prima posizione con The Loneliest.

Resta invece dietro su iTunes Turista per sempre di Wax, attualmente in 13° posizione. Più deludenti i risultati di Tommy Dali, fermo in 22° posizione con Male.

Leggermente diverso, invece, il discorso su Spotify, dove le canzoni vengono ascoltate anche gratuitamente. Wax, qui, è per ora il vincitore: Turista per sempre ha infatti ottenuto inizialmente 2801 stream, mentre Tommy Dali ha registrato 1965 stream e NDG si è fermato a 1858.

Numeri, ovviamente, destinati a cambiare anche di molto nel giro delle prossime ore e che forniscono un quadro di massima. Resta ora da capire se e quando la produzione darà la possibilità anche ad Aaron, amatissimo dal pubblico, di pubblicare la sua tanto attesa canzone.