Amici 22, ex allievo ha rubato la fidanzata a Tancredi: chi è, dettagli

Tancredi è stato sicuramente uno dei protagonisti di una delle edizione più fortunate di Amici, ovvero quella andata in onda nella stagione televisiva 2020/2021. Il cantante, che faceva parte della squadra di Arisa, era riuscito ad arrivare fino alla semifinale ed aveva ottenuto un enorme successo con il suo singolo “Las Vegas“. Il giovane ha continuato ad avere un buon seguito anche dopo la fine del talent e, circa sei mesi fa, aveva annunciato ai suoi fan di essersi fidanzato con Caffellatte, una nota cantante e tiktoker. Tuttavia, pare che la storia tra i due sia già giunta al termine. Ma, non solo, sembrerebbe anche che dietro la fine della relazione ci sia un terzo in discorda proveniente sempre dal mondo di Amici.

Caffellatte, infatti, ha condiviso un post sul suo profilo Instagram in cui appare insieme ad un ex allievo di Amici, Mezkal. Il cantante ha partecipato all’ultima edizione del programma di Canale 5, nella squadra di Rudy Zerbi. Tuttavia, essendo entrato a ridosso del Serale, il prof aveva deciso di eliminarlo, dandogli, però, la possibilità di ripresentarsi ai casting a settembre del 2023. Nel frattempo, Mezkal sembrerebbe aver iniziato una frequentazione con la tiktoker. La didascalia postata sotto la foto dei due, infatti, ha destato parecchi sospetti nei fan:

Spero che chiunque possa avere la fortuna di incontrare qualcuno che sia disposto a sorbirsi una quantità di commedie romantiche, piantini e crisi di nervi quanto te, ma soprattutto spero che chiunque abbia la fortuna di incontrare il proprio specchio in cui guardarsi meglio e vedersi soprattutto migliori ogni giorno.

Inoltre, anche lo stesso Mezkal ha condiviso diverse foto insieme alla cantante, alimentando ancora di più le voci su una loro possibile relazione. Per questo, sembrerebbe essere nata una nuova coppia. Tuttavia, i diretti interessati, compreso Tancredi, non hanno ancora espresso alcun commento sulla vicenda. Dunque, bisognerà attendere per capire se questo cross-over tra i ragazzi di Amici verrà confermato ufficialmente o no.

Chi è Caffellatte

Giorgia Groccia, in arte Caffellatte, è nata in Puglia nel 1994, ma da tempo si è trasferita a Roma. La 28enne è una cantautrice, tiktoker, scrittrice e speaker radiofonica. Lo scorso anno, la cantante ha collaborato con un altro ex allievo di Amici, Deddy. I due hanno cantato insieme nel brano “Non mi fai dormire” e pare che proprio in quell’occasione Tancredi e Caffellatte si sono conosciuti, prima di iniziare una relazione.