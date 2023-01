Il daytime di Amici di Maria De Filippi sta generando polemiche su Twitter. Il motivo riguarda Vanessa, la ballerina che è entrata nel talent show di Canale 5 per volere di Emanuel Lo. Infatti, il ballerino l’ha aggiunta nel suo gruppo di allievi. Ciò, però, è avvenuto lo scorso 8 gennaio 2023, quando già si pensa al Serale. E, infatti, proprio in queste prime settimane di gennaio sono state già consegnante le prime due maglie oro, a Ramon e Isobel. Molti si sono lamentati per i nuovi banchi nella Scuola a pochi passi dal Serale e tra questi anche due professori, ovvero Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

In ogni caso, Vanessa è entrata a far parte di questa nuova edizione del programma di Maria De Filippi e secondo le anticipazioni la sua esperienza si è già conclusa. Nel corso della registrazione di ieri, che andrà in onda domenica 29 gennaio 2023, Emanuel Lo pare abbia deciso di mandare a casa la ballerina. Una scelta per nulla condivisa dal pubblico, solo perché a detta dei telespettatori si sarebbero tutti dovuti rendere conto prima di farla entrare. Non entrando, lei avrebbe potuto riprovare a vivere questa esperienza nelle prossime edizioni. Invece, così si sarebbe bruciata l’unica carta disponibile. Ed ecco che durante il daytime di oggi si sono comprese le varie dinamiche.

Alessandra Celentano ad Amici 22 assegna sempre dei compiti ai ballerini per metterli alla prova. Questo è toccato anche a Vanessa, che si è esibita nella sala prova di fronte a tutti e tre i professori di ballo, compreso Raimondo Todaro. Elena D’Amario mostra la coreografia e subito dopo è evidente la differenza tra lei e Vanessa. Va comunque precisato che la prova non è di hip-hop, il genere di danza su cui la ballerina è specializzata. Infatti, Vanessa ha preso 1 come voto da parte di Alessandra “per il coraggio”.

Da qui nascono forti critiche da parte del pubblico di Canale 5, che si scaglia contro il programma per via delle ultime decisioni prese tra entrate ed eliminazioni.

L’hanno fatta entrare solo per dirle che è un disastro totale. Non ha manco creato dinamiche. Non ha senso! Umiliazione inutile! #Amici22 — biscia (@bisciacremisi) January 26, 2023

si lamentano che non c’è tempo per migliorare perché tra pochissimo ci sarà il serale ma allo stesso tempo non fanno altro che far entrare gente ???????????????????? #amici22 — marti saw harry & louis ???? (@_TPWK_H) January 26, 2023

Alla fine dei conti aveva ragione la Cele, non ha senso far entrare gente ad un paso dal serale se ancora non si è sicuri. Vedete poi in che situazione vi mettete…. #Amici22 — ???? // ???????????????????????????? ???????? ???????? ???????????????????????????????? (@bastaunminuto) January 26, 2023

piccina mi dispiace proprio per lei #amici22 — sarab???? (@itsarasdiary) January 26, 2023

MA IL SENSO DI FARLA ENTRARE? Quanto mi dispiace per Vanessa, trattata veramente a pesci in faccia #amici22 pic.twitter.com/ynauj3D1Bx — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 26, 2023

ma perché non avete verificato ste cose nelle tre settimane di stallo????? e farle sprecare questa opportunità #AMICI22 — fab.???? (@eyesbluelight) January 26, 2023

Amici: Samu e la paura di uscire, Gianmarco chiude con Megan

Sempre nel corso del daytime di oggi è stato possibile vedere Samu fortemente provato da queste ultime settimane. Il ballerino, che è uno dei protagonista del Capodanno Gate, è stato messo in sfida automaticamente. Ha sfidato inizialmente Paky, ma il giudice non è riuscito a decidere, rimandando la scelta alla settimana successiva. Alla fine Samu è rimasto nella Scuola e a Paky ha dato un banco la Celentano.

La produzione ha trovato un altro sfidante per il ballerino, che è apparso pieno di timori. “Gli Avengers mi state portando. Ho paura di andarmene. Secondo me spacca, è troppo forte”, ha dichiarato Samu, che ormai da diverse settimane è in bilico. E le anticipazioni annunciano che continuerà a esserlo di sicuro ancora per un’altra settimana, in quanto il suo sfidante per problemi di salute non ha potuto prendere parte alla nuova puntata.

Intanto, sembra essere ormai scoppiata una coppia. Per l’ennesima volta, Gianmarco e Megan sono in crisi. I due si sono confrontati e lui è apparso stanco del fatto che da parte di lei non arrivino i gesti che vorrebbero. “È tardi. Ti ho aspettato tanto, ti ho cercato. Sono stanco. Non voglio soffrire. Quando io ho bisogno tu non ci sei. Possiamo chiudere questa storia”, queste le parole di Gianmarco.

La situazione sembra essere ormai insostenibile per il ballerino. Dall’altra parte, Megan è apparsa dispiaciuta. Allo stesso tempo, la ragazza pare non sapere che pesci pigliare. “Va bene chiudiamo definitivamente però. Pensi che non ci sia una soluzione a ciò?”, ha chiesto. E Gianmarco la risposta ce l’ha: “Penso che non ci sia voglia”.

Megan ha tentato di riportare Gianmarco sulla sua stessa strada, ma senza ottenere il risultato sperato. La ballerina non è riuscita a trattenere le lacrime e ha anche promesso che “non si torna più indietro”. Il ballerino sembra voler cedere a un certo punto, però comprende che il problema è sempre lo stesso: non si capiscono. Persino i telespettatori si sono stancati di questo tira e molla.