Amici 22, anticipazioni: due eliminati, chi sono. Il destino di Samu

Pronti a farvi spoilerare cosa succederà nella prossima puntata di Amici 22 in programma su Canale 5 domenica 29 gennaio alle ore 14:20? Anche quest’oggi la pagina Amici News è entrata in contatto con un gruppo di fortunate talpe che hanno avuto la possibilità di partecipare alle registrazioni avvenute a Roma nel pomeriggio di oggi. Ecco dunque, in breve, tutto quello che è emerso e quello che è stato riportato da Super Guida Tv.

Anticipazioni Amici 22, puntata di domenica 29 gennaio: chi saranno i due eliminati

Nel corso della prossima puntata i telespettatori assisteranno all’eliminazione di due talenti attualmente nella scuola, ovvero il ballerino Samuel e Vanessa.

Stando alle anticipazioni, il primo dovrebbe essere stato sostituito per volontà di Raimondo Todaro, che al suo posto ha fatto entrare Alessio. Ad ogni modo non potrà disperare, visto che per volontà della maestra Celentano potrà andare a lavorare presso la Accademia Nazionale di Monaco di Baviera. Vanessa, invece, è stata eliminata per volere di Emanuel Lo.

Dal lato danza, si sa che si scatenerà l’ennesima lite fra Todaro e la Celentano per un compito assegnato dall’ex professionista di Ballando con le stelle a Gianmarco. Stando alle indiscrezioni, inoltre, pare che a vincere la gara di ballo sarà la new entry Paky, davanti a Samu. A proposito di quest’ultimo, in particolare, sono emersi dettagli riguardanti la sua tanto attesa sfida, che anche stavolta però non avrà un esito vero e proprio: pare infatti che lo scontro sia saltato a causa della mancanza dello sfidante.

Per quanto riguarda il canto, invece, è emerso che a giudicare la gara siano stati Rocco Hunt, e gli ex docenti Anna Pettinelli e Alex Britti: a vincerla è stato Piccolo G ma Rudy Zerbi ha preferito per ora non dargli la maglia del serale. Zerbi, inoltre, ha deciso di mandare in sfida Federica, che ha però vinto ed è così rimasta nella scuola.

Anche questa settimana si è tenuto uno scontro per decidere quale allievo avrebbe potuto registrare il suo videoclip: ad uscirne trionfatore è stato Wax, che potrà così pubblicare la clip di Ballerine e guantoni.