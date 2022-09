Emanuel Lo è un nuovo professore di Amici 22 e già si parla di lui. Il motivo? Il suo comportamento sui social, bizzarro secondo alcuni e sospetto secondo altri. Ieri è andata in onda la prima puntata della nuova edizione e Maria De Filippi ha dato il benvenuto ai nuovi volti dietro le cattedre, che poi tanto nuovi non sono. Arisa è tornata nelle vesti di insegnante di canto, Emanuel era un assiduo frequentatore della scuola come giudice esterno. Quindi i professori hanno cominciato a scegliere i propri allievi e a dare il banco ai concorrenti con cui vogliono lavorare.

Raimondo Todaro è partito in quarta, al contrario dei suoi colleghi ha scelto diversi allievi. Alessandra Celentano e Emanuel Lo hanno detto meno sì, ma a sorprendere erano soprattutto le motivazioni del nuovo maestro. A ogni aspirante allievo di Amici 22 che danzava al centro dello studio spiegava di avere altro in mente, quindi per lui era un no. Alla fine, però, si contende una ballerina con Raimondo, Maddalena, e ha scelto nella puntata di ieri Samu. Nel daytime di domani, però, proprio lui dovrebbe scegliere un’altra ballerina della classe di nome Ludovica. La classe della nuova edizione si formerà in tutto e per tutto domani, infatti.

Evidentemente avere le idee chiare su ciò che cercava, come d’altronde diceva Veronica Peparini oppure la stessa Celentano, ha fatto sospettare qualcuno. Su Twitter Amici è sempre molto commentato e non mancano i tweet ironici, molti proprio su Emanuel Lo che faceva fatica, per così dire, a dare i banchi. “Ma Emanuel lo esattamente ha capito che deve dare il banco a qualcuno?”, ha scritto qualcuno. “Emanuel lo si è ricordato che è lì per lavorare, non per fare da spettatore”, si legge ancora in un altro tweet. E poi tantissimi meme con video e immagini per ironizzare sul nuovo insegnante.

Come ha reagito Emanuel Lo ai tweet durante Amici 22? In modo iconico, secondo molti: ha condiviso tutti i tweet anche sulla sua bacheca. Insomma, li ha ritwittati quasi tutti! Evidentemente si sarà divertito lui per primo, oppure potrebbe essere un semplice comportamento quasi automatico: ritwittare tutti coloro che hanno parlato di lui. Non sarebbe né il primo né l’ultimo a farlo sui social, d’altronde. Ha persino ritwittato qualcuno che ha scritto: “A sto punto ciò che Emanuel Lo ha per la testa è lasciare il programma. ‘Mi spiace, non ho trovato nessuno, posso andare'”. Se per qualcuno sarà risultato strano vedere tweet simili sul profilo del diretto interessato, per tanti altri invece è stato persino iconico.

emanuel lo che si complimenta con tutti ma non da il banco a nessuno è la nuova stronza di cui non sapevamo di aver bisogno#Amici22

pic.twitter.com/3qemj73C0Y — lillie???? (@flowerpwrrrrr) September 18, 2022

emanuel Lo appena sente partire la musica e vede qualcuno ballare #amici22pic.twitter.com/wWlfdHihHP — annalisa???? (@frangiacort4) September 18, 2022