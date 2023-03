Colpo di scena ad “Amici“. Durante il daytime andato in onda oggi 10 marzo è arrivata una sorprendente comunicazione in casetta. Benedetta, ballerina latinoamericana e allieva di Raimondo Todaro, ha raggiunto i suoi compagni per leggere il contenuto della misteriosa busta: la produzione ha clamorosamente deciso di ritirare la maglia del serale a tutti gli allievi della Scuola. Ebbene, i cantanti e i ballerini che hanno lottato in queste ultime settimane per ottenere la famigerata felpa d’oro dai propri professori dovranno nuovamente rimettersi alla prova nella puntata che andrà in onda domenica 12 marzo. A quanto pare, la ragione dietro questa scelta risiede nel fatto che alcuni professori non abbiano potuto selezionare i rispettivi alunni per partecipare al Serale, in quanto non ci sono abbastanza posti disponibili. Pertanto, è stato ritenuto più equo che gli insegnati di canto e di ballo rivalutassero tutti gli alunni.

Le reazione degli allievi alla comunicazione della produzione

I cantanti e ballerini della Scuola di “Amici” sono stati colti di sorpresa dalla notizia e si sono detti preoccupati all’idea di dover affrontare un nuovo esame e di non riuscire a ottenere una maglia. Alcuni non hanno ritenuto giusta questa decisione, mentre altri hanno dichiarato di essere d’accordo con la produzione. NDG, allievo di Lorella Cuccarini ha detto di non essere d’accordo, ma soltanto per coloro che già hanno ottenuto una maglia. “Chi se l’è guadagnata, se l’è guadagnata”, sono state le sue parole.

Alessio, ballerino di hip-hop, ha commentato che la questione riguarda l’equità e anche Mattia Zenzola, ballerino di latino americano, ha sostenuto che questa decisione permetterà di partire tutti dallo stesso punto, il che sembra essere giusto per tutti. Alcuni ragazzi, però, hanno fatto notare che un insegnante di ballo potrebbe non essere esperto di canto, e viceversa, per questo questa modalità di valutazione da una parte non sarebbe del tutto equa. Uno dei protagonisti dell’edizione, Wax, ha espresso il suo parere a favore della scelta e ha consigliato ai suoi compagni di prepararsi il più possibile per la prova. In ogni caso, la puntata è stata registrata la settimana scorsa, per cui è già possibile scoprire quali allievi sono riusciti a riottenere la famigerata maglia d’oro.