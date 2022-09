Amici 22: classe completa, Mattia Zenzola rientra. Il monito di Maria

Con la puntata di Amici 22 trasmessa quest’oggi, 20 settembre, su Canale 5, si è ufficialmente chiuso il cerchio sulla formazione della classe di questa nuova edizione del talent. Certo, si tratta pur di sempre di una classe del tutto temporanea, nel senso che fra sfide, nuovi ingressi e bizzarrie dei professori è ancora tutto da vedere: gli allievi che nelle prime due puntate del pomeridiano hanno ottenuto la maglia e il banco dovranno infatti sudare sette camicie per mantenerli, consapevoli che tutto potrebbe cambiare da una settimana all’altra.

Nella puntata di oggi il pubblico ha dunque conosciuto gli ultimi due talenti riusciti con le loro esibizioni a convincere almeno uno dei 6 professori. Il primo, in realtà, è un volto arcinoto per tutti i fan della trasmissione: come gli era stato promesso, Mattia Zenzola ha infatti avuto la sua seconda occasione, ottenendo in automatico un posto nella quale dopo essere stato costretto ad un doloroso abbandono lo scorso anno a causa di un infortunio. La seconda e ultima concorrente ad aver ricevuto un banco è Ludovica Grimaldi, appartenente come il collega Mattia alla categoria Ballo. Quest’ultima ha ricevuto il nulla osta da parte di Emanuel Lo, che ha preferito la ragazza allo “sfidante” Gabriele, nonostante secondo il maestro avrebbe potuto fare di più nell’esibizione che le è valsa un posto nella scuola.

La classe di Amici 22 è dunque da oggi completa ed è costituita da un totale di 19 concorrenti, di cui molti ballerini. Si tratta di Andre (Andrea Mandelli), NDG (Nicolò Di Girolamo), Federica Andreani, Aaron Cenere (Edoardo Boari), Wax, Tommy Dali (Tommaso Daliana), Niveo (Marco Fasano), Cricca (Giovanni Cricca) Asia Bigolin, Maddalena Svevi, Megan Ria, Samuel Antinelli, Mattia Zenzola, Ramon Agnelli, Rita Pompili, Gianmarco Petrelli, Ludovica Grimaldi, Samu (Samuele Segreto).

Maria De Filippi: il messaggio di avvertimento ai concorrenti di Amici 22

Quando la conduttrice ha avuto di fronte ai suoi occhi il quadro completo della situazione, ovvero tutti e 19 i concorrenti di questa edizione seduti sui banchi, si è sentita in dovere di lanciare un monito e ai ragazzi e alle ragazze in gara, al di là dell'”in bocca al lupo” di rito. Maria De Filippi ha dunque tenuto a sottolineare