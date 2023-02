Oggi 19 febbraio è andata in onda una nuova puntata di “Amici di Maria De Filippi”. Come di consueto, gli allievi della Scuola si sono sfidati in gare di ballo e di canto. A valutarli diversi giudici esterni: per il ballo, Eleonora Abbagnato; per il canto Mr Rain, Beppe Vessicchio e Sangiovanni. A due anni di distanza dalla sua partecipazione, quest’ultimo è tornato in una nuova veste nel programma di Canale 5. I numerosi fan del cantante erano impazienti di rivedere il loro beniamino, ma soprattutto di rivedere una delle coppie più amate del talent show: quella formata da ‘Sangio’ e Giulia Stabile. Giulia, infatti, è una delle ballerine professioniste della trasmissione e durante il pomeridiano ha danzato sotto gli occhi vigili del fidanzato, che si è lasciato andare ad un tenero gesto.

La 20enne italo-catalana si è esibita in un emozionante ballo insieme all’allieva Megan, sotto le note della canzone di Tiziano Ferro, “La fine”. In pole position il ragazzo con cui fa coppia fissa da più di due anni e che ha conosciuto proprio nella Scuola. Prima di ballare, Giulia è entrata nello studio accolta dagli applausi del pubblico, che hanno intonato tutti insieme un coro per la ballerina, gridando a squarciagola il suo nome. Gli spettatori non hanno potuto fare a meno di notare un fan in particolare, ovvero Sangiovanni. L’artista, infatti, si è subito unito al tifo del pubblico per incitare la sua fidanzata, prima di osservarla danzare con gli occhi sognanti.

Ovviamente, i numerosi fan della coppia sono subito impazziti e hanno commentato sui social il tenero momento. “Sangio come giudice che applaude Giulia mentre le balla davanti da professionista, quei due mi ammazzano. Il supporto che si danno a vicenda”, ha scritto un utente. La stessa Giulia ha messo mi piace ad un tweet in cui Sangiovanni viene chiamato il suo “fan numero 1 sempre e per sempre” e ha commentato commossa un messaggio di lode ad entrambi che diceva: “Posso dire che giulia e sangiovanni sembra abbiano molti più anni di carriera alle spalle per quanto sono giganti e vederli con la stessa luce negli occhi del primo giorno mentre fanno quello che amano è meraviglioso?“.

Insomma, la storia tra Giulia Stabile e Sangiovanni procede a gonfie vele. I due, dopo due anni, sono più innamorati che mai e continuano a far sognare migliaia di fan con la loro storia d’amore.

Giulia Stabile risponde agli haters

Come menzionato precedentemente, Giulia oggi si è esibita in una performance di ballo insieme all’allieva Megan. La ballerina ha ricevuto moltissimi complimenti per l’esibizione, ma non potevano mancare anche i commenti degli “haters”. Un utente ha risposto ad una foto di Megan condivisa dalla pagina ufficiale di “Amici” e ha scritto “Megan oltre che brava è molto più bella di Giulia che dovrebbe farsi una protesi ai denti!”. Un commento decisamente sgradevole e fuoriluogo. La Stabile, però, non ha voluto darla vinta al suo detrattore e ha replicato ironicamente su Twitter: “Ora corro a fare una protesi guarda”.

La ballerina, dopo essere stata per anni vittima di bullismo, ha confessato di aver finalmente acquistato molta più fiducia in se stessa. La 20enne, infatti, ha imparato a non dare peso alle critiche gratuite della gente, come dimostra la risposta da applausi riportata prima.