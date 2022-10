Amici 22, Asia dopo l’addio: “Mondo spietato, non è vero che…”

Asia Bigolin dopo Amici 22 rompe il silenzio e lo fa attraverso il profilo ufficiale di Instagram. La ballerina è stata eliminata nel corso della puntata del talent show di Maria De Filippi andata in onda domenica 30 ottobre 2022. L’ormai ex allieva ha dovuto abbandonare la nota Scuola di Canale 5 per la volontà espressa dal pubblico, attraverso il televoto. Quest’anno Maria ha annunciato una novità, che permette a un allievo eliminato dal proprio professore di conquistare il banco del pubblico.

Quando Raimondo Todaro ha deciso di proseguire un percorso con Alice, Asia è stata eliminata. A quel punto, De Filippi ha annunciato la novità del banco del pubblico, adatto proprio alla situazione della ballerina visto che Alessandra Celentano ed Emanuel Lo non si sono proposti a inserirla nei propri gruppi. La padrona di casa ha aperto così il primo televoto, attraverso il quale i telespettatori hanno deciso se dare il banco del pubblico ad Asia.

Il risultato ottenuto in quell’occasione è stato positivo, in quanto la maggior parte dei votanti ha votato ‘sì’. Asia ad Amici 22 ha così potuto continuare il suo percorso, sotto la guida dei due ballerini professioni Elena D’Amario e . Domenica scorsa, Maria ha aperto però un nuovo televoto sul banco del pubblico. Il risultato è stato reso noto nella puntata del 30 ottobre 2022: il pubblico non ha voluto far continuare ad Asia gli studi nel talent.

Così la Bigolin è stata eliminata definitivamente. Sul suo account Instagram, Asia racconta che questa è stata “una delle esperienze più ardue e belle che mi siano mai capitate nella vita”. Per tutto il periodo vissuto nella scuola, la ballerina ha cercato di dare “il massimo”, mettendosi in gioco come non aveva mai fatto prima. Dopo di che, racconta nel dettaglio tutte le sue emozioni.

“Ho affrontato mille sfide contro me stessa in primis. Mi sono fatta mille pianti e mille risate, ho conosciuto persone fantastiche che mi hanno accompagnata in questa bellissima esperienza e ho scoperto i lati di me che non conoscevo prima d’ora. Ho imparato moltissime cose e ho portato a casa un bagaglio di conoscenze che prima non avevo”

A questo punto, Asia dopo Amici di Maria De Filippi ringrazia di cuore tutti coloro che hanno creduto in lei e che hanno votato a suo favore. La ballerina, però, ci tiene a fare altre precisazioni, non così dolci.

“Ringrazio anche chi mi ha pesantemente insultata in questo periodo, perché è anche grazie a voi che ho imparato che purtroppo viviamo in un mondo spietato per certi versi, ma bisogna avere il coraggio e la forza d’animo di non abbattersi mai. Inseguite sempre i vostri sogni, non mollate mai, ne vale davvero la pena”

Sono tanti, purtroppo, gli utenti che sui social network si lasciano andare a offese e insulti gratuiti. Anche Asia Bigolin è stata presa di mira da questi leoni da tastiera e per questo dà vita al lungo sfogo, che comunque non termina così. Infatti, la ballerina ci tiene a fare una precisazione riguarda gli studi che ha svolto prima ancora di approdare nel talent show sotto le luci dei riflettori.

“Non è assolutamente vero che io non ho MAI studiato danza, io questo non l’ho mai detto da nessuna parte. Che io non abbia mai studiato danza classica, modern e latino è abbastanza palese dire. Sono una ballerina di Hiphop, disciplina che ho studiato per anni fino a una certa età. Ho dovuto mollare per via di una serie di problematiche personali ma non ho mai smesso di ballare e di imparare. L’ho semplicemente fatto da sola, perché spinta da un’enorme passione”

Probabilmente, Asia così non risponde solo alle critiche sul web, ma anche a quelle mosse da Alice nelle scorse settimane. La Bigolin spiega di aver avuto la fortuna di continuare ad allenarsi grazie al suo ex insegnante di danza e migliore amico, che le ha lasciato la sala della sua palestra in passato. Alla fine, la ballerina ha concluso così il suo lungo messaggio dopo l’eliminazione: