Arisa ha avuto un onesto e commovente sfogo durante la puntata di domenica 12 febbraio di “Amici di Maria De Filippi”. Chiamata a cantare il brano “Let it be” dei Beatles insieme alle cantanti Angelina e Federica, la giudice ha tentennato poiché si sente inferiore alle sue allieve. La conduttrice ha dovuto convincerla per farla esibire e far sentire a tutti la sua bellissima voce. Nonostante la pioggia di complimenti ed applausi, la cantante non si sente più all’altezza e crede di essere ad un punto fermo nella sua carriera. È il momento di lasciare spazio ai giovani, ha sostenuto la 40enne. In un vero e proprio momento di liberazione dalle frustrazioni provate nell’ultimo periodo, Arisa fatto anche una confessione riguardo Amadeus e Sanremo.

“Io davvero, a volte, mi sento sopravvalutata, non mi sento all’altezza. Sento di essere stata fortunata e basta”, ha detto Arisa. Riuscendo a trattenere a stento le lacrime, Rosalba (questo è il suo vero nome) è stata consolata dal pubblico e dai suoi colleghi, ricevendo l’abbraccio di Lorella Cuccarini. Maria ha risposto dicendole che non dovrebbe sentirsi in questo modo, perché è una grande artista. Al che, la replica della cantante ha lasciato tutti di stucco: “Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo”. Come ha fatto notare Rudy Zerbi, il talento di un’artista non si può basare in base a Sanremo o qualsiasi altra competizione. “Si può esistere come artisti anche se non si va a Sanremo. Non vai a Sanremo? E ‘sti caz*i!”, ha esclamato il giudice di “Tu si que vales”, ricevendo l’ovazione del pubblico.

Arisa ha poi chiesto Maria De Filippi di tagliare questa parte di puntata dal montaggio finale. Rosalba non voleva che il pubblico potesse vederla più vulnerabile: “Voglio sembrare forte”. La moglie di Maurizio Costanzo le ha consigliato di essere onesta perché, in questo modo, dà prova della sua forza. Ovviamente, la genovese ha cambiato idea visto che tutto il pubblico ha potuto assistere al suo vulnerabile discorso, in cui ha lasciato allo scoperto tutte le sue fragilità. Sui social l’artista ha ricevuto un tripudio di elogi e messaggi di supporto. La moda può passare, ma il talento no. Arisa è una delle voci più belle della musica italiana e, a detta di molti, non ha il riconoscimento che meriterebbe.

Garrison a Tiziano Ferro: “Perché sei sposato?”

Il serale è alle porte e la gara ad Amici entra sempre più nel vivo. Nella puntata di domenica 12 febbraio Maria De Filippi ha accolto in studio, uno dei cantanti più importanti della musica italiana: Tiziano Ferro, che ha giudicato la gara di canto. Accolto da un’immensa ovazione, il cantante ha conquistato tutti con i suoi giudizi puntuali sui ragazzi e la sua travolgente simpatia. In molti, infatti, vorrebbero l’artista come giudice del serale, ritenendolo più capace di chi in passato ha rivestito questo ruolo.

Il 41enne originario di Latina è stato anche protagonista di un momento esilarante con il coreografo Garrison. Maria, vedendo l’ex ballerino incantato dai discorsi di Tiziano, ha chiesto al suo amico a cosa stesse pensando. La risposta di “Gary” ha divertito tutti: “Tiziano, ma perché sei sposato?”. La conduttrice è rimasta senza parole e si è scusata con il suo ospite. Il cantante, divertito, ha scherzato sulla situazione chiedendosi se fosse a “Uomini e donne”. I due, poi, sono usciti insieme sotto braccio dallo studio di Canale 5, tra le risate di tutto il pubblico.